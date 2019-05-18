YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

2019-05-18 09:34 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜昨天接受「新聞深喉嚨」節目專訪，談到國民黨總統初選時說，如果國民黨中央五人小組徵詢他，要把他納入民調，他會說「Yes, I do」，首度表態願意被動徵召。本報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜昨天接受「新聞深喉嚨」節目專訪，談到國民黨總統初選時說，如果國民黨中央五人小組徵詢他，要把他納入民調，他會說「Yes, I do」，首度表態願意被動徵召，對此資深媒體人陳揮文在節目上解析「如果韓國瑜參選2020，高雄市民『賺到了』」。

陳揮文於廣播節目中坦言「多少韓粉期待他講這句多久了？我從去年九合一大選、還沒投票的時候就期待韓國瑜出來選總統，現在擔心的朋友終於可以鬆一口氣，我們高興一天，但還是不能放鬆！」

陳揮文分析，國民黨初選民調，就目前局勢來看，還是認為韓國瑜贏面較大，就目前民調來看，韓很有可能當上2020總統，現在這句「Yes,I do」等於宣布正式參選，韓國瑜也說過，他沒罵過任何人，但一直挨打挨罵，現在不能再攪和了，開始要進攻，而他分析韓的參選理由是「中華民國生死保衛戰」，2020這場選戰，國民黨一定要派出最強人選。

陳揮文認為，韓國瑜參選2020，其實是高雄市民「賺到了」，「不是市長不要你們，是因為他民調第一名卻又一直被修理，為了高雄才要出來參選總統」，「如果他今天不選，有多少人要去求他？就算爬也要爬過去，多希望韓國瑜幫忙背書，將龐大的韓粉移轉過來，所以他不是為了自己才選，而是為了高雄才選！」

若贏得初選被國民黨提民選總統，會辭職還是帶職參選，韓國瑜說不會離開高雄，會紮營高雄，以南北雙子城方式把台灣經濟衝起來。「如果我當選總統，『離開高雄』的假設不存在」，就雙首長制，行政院長在台北，總統在高雄，每星期分別到兩地上班。