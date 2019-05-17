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質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

質疑收錢幫韓國瑜助選惹怒館長 苦苓致歉：純屬聽聞

2019-05-17 11:36聯合新聞網 綜合報導

苦苓（左）日前在節目上質疑館長（右）去年選舉前有收錢幫韓國瑜助選，引來館長憤怒，...
苦苓（左）日前在節目上質疑館長（右）去年選舉前有收錢幫韓國瑜助選，引來館長憤怒，苦苓也在臉書上向館長致歉。 圖／聯合報系資料照片
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2018年九合一選舉前，知名網紅「館長」曾和韓國瑜同框直播，並公開力挺韓國瑜，此舉被作家苦苓質疑有某某黨送錢給他，才讓他公開表態挺韓國瑜，不過這樣的言論讓館長十分火大。館長在16日晚上開直播激動地流淚反駁，並表示要提告，而苦苓隨後又在臉書提出4個問題要求館長回答，只不過今（17）日早上9點多，苦苓就在臉書上發文致歉，表示消息來源純屬聽聞，「如果館長需要，本人也願到您的直播節目中公開道歉。」

苦苓日前上節目《鄭知道了》中爆出館長在九合一選舉前力挺韓國瑜的內幕，他說在館長訪問韓國瑜之前，有「某某黨」送錢，說完還拍拍旁邊的國民黨文傳會副主委黃子哲的肩膀說「不是你們這個黨」。苦苓說「我不知道他（館長）有沒有收，但是他就改口了，跟著韓國瑜講高雄又老又窮、高雄新崛江怎麼樣不能看，然後一炮而紅。」

苦苓還說，雖然有人送錢給館長，但是後來館長反悔了，覺得韓國瑜騙了他，「他（館長）為什麼去捐50萬給高雄市？沒事你捐50萬，你怎麼不捐給別的地方？要捐給高雄市？」所以苦苓懷疑館長是透過捐款方式，將50萬元「退還」給高雄市。

針對苦苓的質疑，館長相當火大，16日晚上開直播要求助理將台北市、新北市送他的感謝狀拿出來，打臉苦苓「老子5年來捐了3千多萬」。他還流下男兒淚，泣訴說自己熱心公益，出錢出力，5年來做了多少事觀眾群都看在眼裡，他氣憤的要求苦苓下跪道歉，否則將提告。

苦苓今早也在臉書上貼出道歉啟事，表示自己在電視上質疑館長是否接受中華統一促進黨給錢的事情，因消息來源現已說明純屬聽聞，他的提問和懷疑均為對館長的不禮貌及不信任，因此向館長和館長的粉絲公開道歉，苦苓也會在《政經不會倒》網路節目中說明事情原委並再次公開道歉。他還說如果館長需要，他也願意到對方的直播節目中公開道歉。

苦苓館長韓國瑜

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