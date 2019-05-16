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見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」

2019-05-16 13:06聯合新聞網 綜合報導

魏楷麟（右）是死忠韓粉，特地南下為韓國瑜打氣。 圖／擷自魏楷麟臉書
魏楷麟（右）是死忠韓粉，特地南下為韓國瑜打氣。 圖／擷自魏楷麟臉書
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高雄市長韓國瑜近日在議會總質詢中話題不斷，一名年僅12歲的小韓粉不捨「市長阿伯」受委屈，在家難過好幾天，因此特地請爸爸開車載他從彰化南下相挺，當面為韓國瑜打氣，他也希望韓國瑜能當上總統，為台灣小孩打造美好未來。

非藍營市議員來勢洶洶，韓國瑜在高雄市議會陷入苦戰，先是因無法具體解釋自經區而被時代力量的黃捷翻白眼，又被民進黨的林智鴻一口氣以20多道題目拷問，讓他不滿直呼「我又不是小學生」，也讓「韓粉」和「韓黑」的口水戰打不完。

昨（15）日議會外出現一位小學生為韓國瑜送暖。根據《ETtoday新聞雲》報導，這位來自彰化的小韓粉名叫魏楷麟，目前小學6年級，年僅12歲，他受訪時表示，看到「韓國瑜阿伯」被議員刁難，讓他難過得在家哭了3天，為了幫韓市長打氣，就拜託爸爸開車送他到高雄。

魏小弟現身議會時還舉著一個看板，上頭寫著「懇請韓國瑜阿伯2020年出來參選總統，我們全國的小朋友才有未來」。4月韓粉在高雄舉辦的力挺韓國瑜參選總統造勢活動上，他就曾因一份手寫的「百言書」被媒體報導。

對政治相當熱衷的魏小弟表示，韓國瑜很關注小孩子，但他當市長只有高雄小孩有未來，彰化小孩沒有，很不公平，所以希望他能出來選總統，只要他當總統，全台灣的小孩一定能找到很好的工作、擁有美好的未來。

魏小弟造訪高雄市議會沒白跑一趟，他把握住機會與韓國瑜相見歡，並當面對著韓國瑜說「韓市長加油，我們全家永遠支持你」，還開心留下合照。

魏楷麟（右）相當熱衷政治活動，2月立委補選時也曾幫忙推薦謝龍介（中），展現「小大...
魏楷麟（右）相當熱衷政治活動，2月立委補選時也曾幫忙推薦謝龍介（中），展現「小大人」氣勢。 聯合報系資料照／記者謝進盛攝影
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