親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法立法對決
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦

2019-05-16 10:16聯合新聞網 綜合報導

館長對於韓國瑜未能兌現選前承諾相當生氣。 圖擷自YouTube影片
館長對於韓國瑜未能兌現選前承諾相當生氣。 圖擷自YouTube影片
分享

健身名人「館長」陳之漢在14日的直播中向粉絲道歉，直言去年選舉支持韓國瑜是「我有史以來最屈辱的一次」，明講後悔挺韓。韓國瑜受訪時回應此事，表示館長對他有所誤解，不了解為何館長如此生氣。館長為此再開直播，痛譙韓國瑜「不守信用」。

館長昨（15）日在直播中火力全開，對於韓國瑜說不知道自己做錯什麼事無法接受，他隨手搜尋就有30支有關他罵韓國瑜的影片，認為韓國瑜只要花個5分鐘就能了解原因，還說連謝龍介都知道，韓國瑜稱不知情「有夠扯，你是在說笑話嗎？」。

「我現在說給你聽，因為你不守信用、不守信用、不守信用啦，說話像放屁、說話像放屁，聽懂沒？」館長怒氣沖沖的說，韓國瑜不是不知道，是「睜眼說瞎話」，並質疑萬一他選上總統被批評，是不是也會跟民眾說不知道哪裡沒做好。

館長還舉出朱立倫、侯友宜、郭台銘、王金平這4人絕對都比韓國瑜好，指至少他們懂得針對問題回答，也知道市政怎麼做。「我是大家的照妖鏡」，館長說只要能接受他的提問，歡迎每個要選總統的人都來找他，但他不會再說要支持誰。

砲轟韓國瑜之外，館長也大罵韓粉「頭殼撞到」、「青暝」（瞎眼），怎麼還挺得下去？對於圍剿他的韓粉，他除了在臉書貼文「我跟我粉絲道歉，怎麼一堆含吉粉說我自大，XX娘你腦袋壞掉你4我粉絲嗎？」，也在直播中回應：「說我騙藍又騙綠？是我被騙耶！」並說自己挺韓國瑜沒有獲得任何好處，反而損失慘重。

影音／館長15日直播（回應韓國瑜從第15分鐘開始）

館長韓國瑜

相關新聞

影／被郭董酸「只會發大財」 韓國瑜：用念力提升士氣

2019-05-16 21:19

影／韓提總統兼閣揆遭賴酸四不像 謝龍介支持稱內閣2.0

2019-05-16 16:37

影╱陳其邁批想什麼說什麼 韓國瑜：為何針對我？

2019-05-16 15:27

楊秋興為失言致歉 葉毓蘭：團結的國民黨2020才有機會

2019-05-16 14:52

參加辯論？ 韓國瑜：尊重黨中央

2019-05-16 14:47

遲不表態不阿莎力？ 韓國瑜：我在走一條心力交瘁的路

2019-05-16 14:46

曾轟韓國瑜卻又改口挺選總統！ 苦苓：對台灣危害最小

2019-05-16 14:39

總統兼閣揆？賴清德：韓市長不覺得太忙？

2019-05-16 14:05

回應韓國瑜 郭台銘：憲政不能亂了套

2019-05-16 14:04

「說詐騙過當」 楊秋興致歉

2019-05-16 14:02

見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」

2019-05-16 13:06

被韓國瑜酸主修阿拉伯文 林濁水：我只說幾句憲政的ABC

2019-05-16 12:14

提總統兼閣揆被批草包 韓國瑜：林濁水主修阿拉伯文

2019-05-16 12:00

影／「詐騙集團共犯」用詞過重 楊秋興向韓國瑜致歉

2019-05-16 11:29

「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意

2019-05-16 11:25

總統在高雄辦公兼閣揆？ 賴清德：韓市長不覺得太忙了？

2019-05-16 10:56

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 10:07

支持韓國瑜的沒理性？拆解總統候選人的領導邏輯

2019-05-16 09:56

館長PK韓國瑜 信任度大考驗！超過8成網友比較相信他

2019-05-16 08:17

韓國瑜拋總統兼閣揆 「有無可能修憲？」

2019-05-16 00:40

新聞眼／韓的選戰攻略…出奇制勝？還是亂了套？

2019-05-16 00:34

黃捷質詢不請市長答覆 韓國瑜坐冷板凳50分鐘

2019-05-15 23:20

被黃捷「死當」不能補考 林濁水：太慘、太難看了

2019-05-15 21:07

為避免無謂爭議 韓國瑜決定終止新書合約

2019-05-15 20:38

為何韓國瑜民調傲視朱王郭？ 學者分析關鍵在此

2019-05-15 10:22

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 16:10
看更多

熱門文章

館長PK韓國瑜 信任度大考驗！超過8成網友比較相信他

2019-05-16 08:17

挺韓變反韓 翻臉如翻書…這2個人也不輸館長

2019-05-16 08:00

陸戰隊中士血流滿面爬天堂路 成為合格蛙人

2019-05-16 00:51

「還缺甚麼？」郭台銘霸氣捐設備 東基醫院院長嚇一跳

2019-05-16 11:22

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

黃捷臉書被灌爆 網友留言藏頭詩「女神都是造出來的」

2019-05-16 14:45

輪不到詹宏志發怒！徐世榮：請看A7區段徵收創下的記錄

2019-05-16 12:33

曾轟韓國瑜卻又改口挺選總統！ 苦苓：對台灣危害最小

2019-05-16 14:39

孫大千：蔡英文為贏大選 要成為拚命挑釁的好戰分子

2019-05-16 08:04

韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦

2019-05-16 10:16

提總統兼閣揆被批草包 韓國瑜：林濁水主修阿拉伯文

2019-05-16 12:00

同婚修法前 假「國父」竟誤導大法官無權釋憲

2019-05-16 00:48

影／給韓國瑜難看？ 王浩宇「桃園小學堂」 鄭文燦滿分

2019-05-16 10:54

不敢再看這影片！ 龍應台：我意有所指

2019-05-16 09:30

回應賴清德失言 蔡英文總統臉書發文闡述「專心國政」

2019-05-15 22:39

遲不表態不阿莎力？ 韓國瑜：我在走一條心力交瘁的路

2019-05-16 14:46

「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意

2019-05-16 11:25

郭台銘：若當上總統 要找黃健庭做事

2019-05-16 16:42

敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈

2019-05-16 09:52

新版沱江艦火力配置曝光 海軍：火力足反制中共航艦

2019-05-16 10:29

陳致中PK韓國瑜 韓誇：降龍十八掌、拳拳到位

2019-05-16 11:09

段宜康是韓國瑜的貴人？網友：他是國民黨臥底嗎

2019-05-16 16:24

數位身分證斥資40億元建置 主打八大功能

2019-05-16 09:29

檢被監委彈劾惹怒 法官聲援：判決裡找小魚刺還不容易

2019-05-16 14:03

影／「詐騙集團共犯」用詞過重 楊秋興向韓國瑜致歉

2019-05-16 11:29

若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票

2019-05-16 11:49

願當朱立倫的閣揆？ 郭台銘：節目效果啦有信心會贏

2019-05-15 22:57

胡幼偉：張三比李四更適合當總統 但選不上有什麼用？

2019-05-15 21:56

逾千人連署 抗議監院彈劾檢察官

2019-05-16 00:24

影／王金平不滿初選提名辦法 郭台銘：支持、也祝福他

2019-05-16 09:06

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

政院版同婚專法 婚姻二字改成結婚登記

2019-05-16 17:52

見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」

2019-05-16 13:06

影／郭台銘：當選總統將廣納人才 共組「勝利者聯盟」

2019-05-16 08:19

新聞眼／韓的選戰攻略…出奇制勝？還是亂了套？

2019-05-16 00:34

被韓國瑜酸主修阿拉伯文 林濁水：我只說幾句憲政的ABC

2019-05-16 12:14

「蔡政府必須下架」 郭台銘：沒幾個月了 大家忍一忍

2019-05-15 22:45

F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演

2019-05-16 15:33

網軍風暴指向吳濬彥 台獨蔣萬安曾剃髮抗議民進黨顢頇

2019-05-16 12:04

怎麼看韓國瑜的質詢？柯P：我們議員水準比較高

2019-05-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top