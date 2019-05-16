韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦

2019-05-16 10:16 聯合新聞網 綜合報導



館長對於韓國瑜未能兌現選前承諾相當生氣。 圖擷自 YouTube影片 分享 facebook

健身名人「館長」陳之漢在14日的直播中向粉絲道歉，直言去年選舉支持韓國瑜是「我有史以來最屈辱的一次」，明講後悔挺韓。韓國瑜受訪時回應此事，表示館長對他有所誤解，不了解為何館長如此生氣。館長為此再開直播，痛譙韓國瑜「不守信用」。

館長昨（15）日在直播中火力全開，對於韓國瑜說不知道自己做錯什麼事無法接受，他隨手搜尋就有30支有關他罵韓國瑜的影片，認為韓國瑜只要花個5分鐘就能了解原因，還說連謝龍介都知道，韓國瑜稱不知情「有夠扯，你是在說笑話嗎？」。

「我現在說給你聽，因為你不守信用、不守信用、不守信用啦，說話像放屁、說話像放屁，聽懂沒？」館長怒氣沖沖的說，韓國瑜不是不知道，是「睜眼說瞎話」，並質疑萬一他選上總統被批評，是不是也會跟民眾說不知道哪裡沒做好。

館長還舉出朱立倫、侯友宜、郭台銘、王金平這4人絕對都比韓國瑜好，指至少他們懂得針對問題回答，也知道市政怎麼做。「我是大家的照妖鏡」，館長說只要能接受他的提問，歡迎每個要選總統的人都來找他，但他不會再說要支持誰。

砲轟韓國瑜之外，館長也大罵韓粉「頭殼撞到」、「青暝」（瞎眼），怎麼還挺得下去？對於圍剿他的韓粉，他除了在臉書貼文「我跟我粉絲道歉，怎麼一堆含吉粉說我自大，XX娘你腦袋壞掉你4我粉絲嗎？」，也在直播中回應：「說我騙藍又騙綠？是我被騙耶！」並說自己挺韓國瑜沒有獲得任何好處，反而損失慘重。

影音／館長15日直播（回應韓國瑜從第15分鐘開始）