韓國瑜拋總統兼閣揆 「有無可能修憲？」

高雄市長韓國瑜昨天被問及如何解決總統有權無責？再拋出總統兼任行政院長的想法。圖為韓國瑜昨天到高雄展覽館體驗VR展，並親自下場體驗射擊遊戲。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜昨接受TVBS專訪，被問到如何解決總統有權無責？韓國瑜說，大家都認為總統權力這麼大，但不用負責任，他進而拋出主張表示，「如果一個總統真的有膽量，未來有沒有可能修憲，總統兼行政院長，直接對立院負責？」

韓國瑜說，總統有權無責是憲法問題，已到修憲層次。被追問會否推動修憲？他說，如果要修憲，是有個方向可行，可他講出去，大家開始罵了，因為他是跳脫式思考，下一分鐘網軍馬上就攻擊。

韓國瑜進一步闡述，如果有一個總統真的有膽量，真的敢突破一切困難，且不怕辛苦，「我再說一遍，如果總統不怕辛苦的話，未來修憲有沒有可能一個方向，我只是在思考、沒定案喔，大家去思考，總統本人兼行政院長，像美國制一樣，總統能不能兼行政院長，直接對立法院負責，可以還是不可以？」

韓國瑜接著幽默對網軍喊話，「等下攻擊時，我先聲明一下喔，沒關係，提醒你要攻擊不要忘記，『有沒有這個可能？』麻煩加這幾個字」。

韓國瑜說，大家都說總統權力這麼大，不用負責任，行政院長卻像小媳婦，在立法院被罵、沒辦法作最高層決策，這憲法專家、學者專家應該共同思考。

但他也坦言，現階段來說，可能還有很長一段路，因為誰當總統都會覺得，到立法院好累好辛苦啊，讓院長去吧，這是人之常情。

韓國瑜日前才拋出若選上總統要在高雄辦公，引發正反意見。昨天在其他場合受訪時，被問及綠營批評總統到高雄辦公涉及維安等問題。韓國瑜表示，講維安、辦公室、桌椅、家具等問題，層次都太低了，重點是未來到底要不要南北平衡？民進黨不少人過去主張遷都，為何他說就被反對？民進黨兩套標準太嚴重。高雄有軍區、陸海空三軍跟陸戰隊，安全上完全沒有問題。