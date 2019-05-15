黃捷質詢不請市長答覆 韓國瑜坐冷板凳50分鐘

時代力量高雄市議員黃捷，昨市政總質詢50分鐘沒讓市長韓國瑜答詢。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高市時代力量議員黃捷昨在議會質詢50分鐘，全程沒請市長韓國瑜答覆，只請局處長回答，黃說請韓國瑜回答是浪費時間。韓在質詢後被問及此事開玩笑說，坐冷板凳「好寂寞」。

高雄市長韓國瑜，昨在議員黃捷總質詢時坐「冷板凳」50分鐘。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

黃捷質詢提出自由貿易經濟特區、保稅倉庫、橋頭科學園區、農產品外銷、金融鬆綁、學校裝空氣清淨機、大社工業區降編、觀光醫療等問題，點名問副市長葉匡時、李四川、經發、環保、教育、衛生、都發、勞工、觀光局等首長，就是不問韓國瑜。

黃捷受訪表示，「如果知道分機就不用撥總機了，因為撥總機還要經過轉接，浪費時間。」才決定請真正了解的人來回答，她要凸顯韓在這兩星期的答詢讓市民不滿意。

她說，前幾天質詢，韓國瑜沒有針對任何問題做具體回應，若再問韓，是在浪費市民時間，誰可以答得清楚就問誰，自經區的說帖可以看出是經發局給的，且在給媒體前未給最高層簽核，因此她問經發局就好，「市長沒有在裡面發揮重要角色」。

黃捷日前曾詢問韓國瑜自經區問題，問韓高雄最需要什麼？韓回說「高雄需要發大財」，黃捷當時無奈翻白眼，在網路暴紅。

對於50分鐘沒被要求答詢的感受，韓國瑜說，黃捷從很多面向關切高市發展，像生煤管理條例等都很重要，有建設性的質詢市府會接受，也會化為行動。

韓還開玩笑地說「我今天好寂寞」，表示他昨天準備了很多自經區的相關資料，又說「沒關係，自經區還有機會說明」。