總統大選 盧秀燕提醒不要忽略台中

2019-05-14 14:11 中央社 台中14日電



台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 總統擬參選人近來紛紛走訪台中，台中市長盧秀燕今天受訪指出，總統大選，千萬不要忽略台中，更建議未來總統當選人也能在台中設立真正的行動辦公室。

高雄市長韓國瑜昨天接受媒體專訪時表示，「假設他真的當選總統，會在高雄上班，要讓台灣達到真正的南北平衡」。對此，盧秀燕上午在市政會議後受訪指出，這是蠻顛覆性的作法，她覺得蠻好的，但她希望未來總統當選人也要在台中設立辦公室。

106年總統府曾借用台中市政府陽明辦公大樓做為中部辦公室，盧秀燕認為，基本上只是借個地方做為總統或中央長官的臨時休息點而已，並沒有真正使用，辦公室也沒有配置人員，去年底市府收到總統府來文說，之前有借辦公室當聯絡處，因為沒有繼續使用的必要性，請台中市政府收回。

盧秀燕表示，這處中部辦公室從106年中央借用以來，共使用7次，只是提供總統休息或會客的地方，但地方較期待的是能落實成為決策重心的行動辦公室。

盧秀燕指出，她很擔心中部被忽略掉，事實上，中部很多治理區塊的事務需要中央協助，需要中央的夥伴關係，希望未來總統當選人不要只重視北、南，而忽略中部地區，中部地區更需要受到關愛。

「誰能贏台中，誰就能贏台灣」，盧秀燕認為，中部地區才是總統大選關鍵勝負的地方，千萬不要忽略，歷次總統大選這都是不敗的定律，所以重北、重南，千萬不要忽略台中。