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韓國瑜為何鬆口選總統？ 范世平「14字」解析原因

2019-05-14 11:14聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜首度鬆口選總統，並表示「假設他真的當選總統，會在高雄上班」。 圖／...
高雄市長韓國瑜首度鬆口選總統，並表示「假設他真的當選總統，會在高雄上班」。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜對於是否參加2020總統大選，先前提出5點聲明，僅回應無法接受目前國民黨總統初選制度，然而昨晚他接受政論節目《關鍵時刻》訪問，主持人劉寶傑問到民眾質疑他愛高雄的心意，韓表示「假設他真的當選總統，會在高雄上班，要讓台灣達到真正的南北平衡」。

韓國瑜首度鬆口選總統，並指出總統府在南部有辦公室，就在他們高雄鳳山辦公室的旁邊。此話一出，主持人追問「辦公室都已經找好了？」韓國瑜連忙否認，「南部本就有總統辦公室，在哪辦公都是看當事者意願，也就是總統願不願意來高雄上班」，並提及以前的總統都習慣台北生活圈，但未來經濟生命力在南台灣，各行各業調動起來，再將捷運、大機場等建設做好，將會一飛沖天，強調「我在台北上班跟高雄上班是一樣，沒有差別的」。

韓接受《天下雜誌》專訪時更提到，若國民黨徵召他參加黨內初選，他會點頭，不過他認為，現在初選不一定會上，他每天被黑，這樣黑下去，也不見得會過，「任何情況下我都不會離開高雄，高雄人不用害怕」。

對此，台師大政研所教授范世平發文分析「韓國瑜為什麼這麼想選總統？」他直言：「因為不用被質詢，比現在好混多了。子彈讓行政院長去擋，他可以繼續留在高雄，陪伴高雄人，那選他當總統幹嘛？」

民進黨高雄立委趙天麟也質疑，蔡總統已在高雄鳳山行政中心設立總統南部辦公室，韓的說法是遷都？部會移轉？需要進一步說明。民進黨立委劉世芳則嘲諷，如此一來「高雄發大財」的美夢可以一次解決，市政府兼總統府，總統府又兼市政府，她相信北漂青年一定返鄉，也可一次解決重北輕南的問題。

不過也有贊成韓國瑜的表態，台南市長黃偉哲說，「不管誰當選總統，若能在高雄辦公對南部發展是一件好事」，國民黨立委陳學聖認為，韓國瑜的說法讓高雄民眾不會感覺市長背離承諾，這樣的表態「是好事」，反而能為高雄做更多事。有網友認為「這個議題非常正面，對長期不被重視的南部人有很大鼓舞作用」。

韓國瑜總統府劉寶傑總統大選

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