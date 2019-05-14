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韓國瑜稱當總統在高雄上班 律師諷：有小三但乖乖回家吃飯？

2019-05-14 12:07聯合新聞網 綜合報導

先前韓國瑜對於2020總統話題一直不正面回應，昨日則鬆口：如果選上總統要留在高雄上班，發出震撼力十足的言論。除了表示自己「愛高雄」、不會離開高雄，他也認為此番決定可以促進南北平衡讓台灣有更好的發展。

韓國瑜接受《關鍵時刻》訪問時表示，假如當選總統，要留在高雄上班。圖擷自 Yo...
韓國瑜接受《關鍵時刻》訪問時表示，假如當選總統，要留在高雄上班。圖擷自 YouTube: 關鍵時刻
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昨日韓國瑜接受了《關鍵時刻》的專訪，當主持人劉寶傑詢問「到底愛不愛高雄」時，他回應「承諾四年對高雄市的付出不會變」，表示在任何情況下都不會離開高雄，對於參選總統話題則說「假設新的總統是我韓國瑜，我就在高雄上班不行嗎」，認為這樣一來可以順勢解決南北平衡的問題，「高雄人根本不用擔心」。

面對接下來總統要在哪裡辦公的問題，韓國瑜心中早有定見，「總統府在高雄有個辦公室」，劉寶傑相當驚訝「連辦公室都找好了」，韓則回應「是本來就有了」，認為一切全看總統願不願意到高雄上班。

這番發言引起了眾多的討論，有人認為此招是在為之前競選高雄市長時的承諾解套，如此一來「柯P也解套了，選上後不會離開台北」，稱韓國瑜是「政治奇才」，但懷疑這樣「其他縣市還會選你？」。

有人認為此舉完全是為了選票，律師林智群在臉書上發表此種說法等於「即使我在外面交女朋友甚至把小三扶正，我每天還是會回家吃飯的！」，得到網友回應「要用這招拐高雄選票？」、「這樣就不是開溜，就不是北漂…還真是兩全其美」。

相關新聞發表後被網友們批評「又開支票」、嘲笑韓「連假裝都不想假了」，質疑「迪士尼、摩天輪、F1、阿諾言猶在耳，真的會南遷總統府嗎？」，呼籲高雄市民不要再被消費「跳票市長的話你敢信？選上誰理你高雄？」。

不過也有網友認為國家中心南遷這個議題非常正面，對長期不被重視的南部人有很大鼓舞作用。認為若是未來韓國瑜總統在高雄辦公，行政院在台北上班，此舉可以達到國家資源的南北平衡。

韓國瑜北漂總統大選

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