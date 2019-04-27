吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

2019-04-27 10:33 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜。本報資料照 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書指出，國民黨主席吳敦義在韓國瑜競選高雄市長期間，曾募款4000萬元直接交給韓國瑜，韓國瑜聽到大怒，更賭上高雄市長職位，表示如果屬實的話將辭職，要求蔡正元提出證據，立委鍾佳濱認為吳敦義受訪用詞相當精準，「他從頭到尾都說『借』，而不是說『捐』」差別就在這裡。

吳敦義接受採訪時說，他做了兩年的黨主席，每個月都在借錢，有時候一個月的確借4000多萬左右，但這些借款，他從不經手。

鍾佳濱在節目《少康戰情室》表示，政黨接受捐款，是受到政治獻金法約束，但政治獻金法沒有禁止借錢給政黨，所以不管是郭台銘或是其他企業人士都可以借國民黨，但如果借錢沒有列在帳上，就會出現問題，而韓國瑜賭上市長職位，不是因為參選總統，而是了解事情嚴重性。

如果這事情沒澄清，他收了4千萬的政治獻金捐款，有沒有列在政治獻金上？選舉裡最怕被市井傳聞靠選舉發財，這是很嚴重的指控，所以參選人都會說，你捐錢給我，我一定會清清白白的放政治獻金專戶，鍾佳濱也說，政治獻金最怕有經手人從中搞鬼。

鍾佳濱最後說，選舉捐款的事情非常敏感，涉及大家在背後對你的政治操守評論，所以認為韓市長斬釘截鐵說沒有捐4千萬，應該是他對法上的認知，至於選舉用錢，一個高雄市長選起來，花個上千萬、幾千萬、上億都很合理。