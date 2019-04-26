議員批李佳芬昔日秘書變高官 韓國瑜：別兩套標準

2019-04-26 13:46 中央社 高雄26日電



韓國瑜駁斥「夫人干政」說法。 聯合報記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市議會民進黨團今天批評高市長韓國瑜妻子李佳芬擔任雲林縣議員時的秘書程建騰，被推薦出任高雄港土地開發公司總經理「家臣變高官」；韓國瑜則籲請民進黨不要有兩套標準。

民進黨團上午在高雄市議會召開記者會，批評程建騰被高市府推薦接高雄港土地開發公司總經理，讓李佳芬昔日家臣變高官，是政治酬庸，要求高市府退回這項推薦人事。

市議員林智鴻表示，都市發展局今年2月19日派任程建騰擔任高雄港區土地開發公司董事，並向交通部推薦由出任總經理，全案經交通部簽核送行政院核准中。

市議員陳致中認為，程建騰不具土地開發背景，這是韓國瑜繼高雄市輪船公司董事長黃文財及高銀兩席董事後另一個政治酬庸，「任用自己人，家臣變高官」。

市議員邱俊憲痛批「韓國瑜現在一邊忙著做總統大夢，一邊忙著安插家臣」，目前高港土開公司總經理沈妙姿出身誠品協理等多家民營公司，具行銷企劃專長，上任後打造棧二庫、旋轉木馬等特色景點。程建騰有唯才是用嗎？外傳程是「夫人派」，市府究竟有多少「夫人派」。

市議員黃文益說，李佳芬家族在雲林擁有土開砂石團隊，如今插足高港土開公司，「難道沒有利益迴避？沒有後宮干政嗎？」

韓國瑜在議會受訪則表示，用人三原則是熱情、操守、專業；土開公司牽扯到龐大利益，因此要多加一項要能抗拒誘惑，要頂得住壓力。

韓國瑜駁斥「夫人干政」說法，他說，「我認識程建騰很多年，他是半工半讀、力爭上游的年輕人，讀大學到市場當捆工，這樣的成長生命韌力很強，可以抵擋住壓力，我看上的是這一點。」為什麼要講成是利益勾結？夫人干政？「為什麼不給一個苦讀出身想要出人頭地的年輕人機會？」

韓國瑜並反批民進黨，「現在只要我用的人，幾乎沒有一個稱讚的」，開口就修理，這是為反對而反對，「現在的沈總，她是誠品書店出來的，她跟土地開發什麼關係？民進黨為什麼不講？難道只因為政黨不同，所以用兩套不同標準。」

對於程建騰遭「家臣」批評，韓國瑜指出，「逃亡5年的趙家寶是高雄市第一號家臣，民進黨一句話都不講，永遠兩套標準」。

依議會民進黨團記者會提供資料，程建騰畢業於環球科大企管系，曾任李佳芬擔任雲林縣議員時的服務處秘書、維多利亞雙語學校總務組員工、台北農產運銷公司營業處副課長與副組長等職。

都發局聲明指出，依高市府與港務公司民國104年5月4日召開高雄港市合組資產開發股份有限公司研商平台會議結論，明定合資公司(高雄港區土地開發公司)董事長由港務公司派任 ; 總經理由市府推派人選出任。據此，人事派任權係屬高雄市政府，應予尊重。