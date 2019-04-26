親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨總統初選
韓國瑜人氣爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康！

議員批李佳芬昔日秘書變高官 韓國瑜：別兩套標準

2019-04-26 13:46中央社 高雄26日電

韓國瑜駁斥「夫人干政」說法。 聯合報記者劉學聖／攝影
韓國瑜駁斥「夫人干政」說法。 聯合報記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會民進黨團今天批評高市長韓國瑜妻子李佳芬擔任雲林縣議員時的秘書程建騰，被推薦出任高雄港土地開發公司總經理「家臣變高官」；韓國瑜則籲請民進黨不要有兩套標準。

民進黨團上午在高雄市議會召開記者會，批評程建騰被高市府推薦接高雄港土地開發公司總經理，讓李佳芬昔日家臣變高官，是政治酬庸，要求高市府退回這項推薦人事。

市議員林智鴻表示，都市發展局今年2月19日派任程建騰擔任高雄港區土地開發公司董事，並向交通部推薦由出任總經理，全案經交通部簽核送行政院核准中。

市議員陳致中認為，程建騰不具土地開發背景，這是韓國瑜繼高雄市輪船公司董事長黃文財及高銀兩席董事後另一個政治酬庸，「任用自己人，家臣變高官」。

市議員邱俊憲痛批「韓國瑜現在一邊忙著做總統大夢，一邊忙著安插家臣」，目前高港土開公司總經理沈妙姿出身誠品協理等多家民營公司，具行銷企劃專長，上任後打造棧二庫、旋轉木馬等特色景點。程建騰有唯才是用嗎？外傳程是「夫人派」，市府究竟有多少「夫人派」。

市議員黃文益說，李佳芬家族在雲林擁有土開砂石團隊，如今插足高港土開公司，「難道沒有利益迴避？沒有後宮干政嗎？」

韓國瑜在議會受訪則表示，用人三原則是熱情、操守、專業；土開公司牽扯到龐大利益，因此要多加一項要能抗拒誘惑，要頂得住壓力。

韓國瑜駁斥「夫人干政」說法，他說，「我認識程建騰很多年，他是半工半讀、力爭上游的年輕人，讀大學到市場當捆工，這樣的成長生命韌力很強，可以抵擋住壓力，我看上的是這一點。」為什麼要講成是利益勾結？夫人干政？「為什麼不給一個苦讀出身想要出人頭地的年輕人機會？」

韓國瑜並反批民進黨，「現在只要我用的人，幾乎沒有一個稱讚的」，開口就修理，這是為反對而反對，「現在的沈總，她是誠品書店出來的，她跟土地開發什麼關係？民進黨為什麼不講？難道只因為政黨不同，所以用兩套不同標準。」

對於程建騰遭「家臣」批評，韓國瑜指出，「逃亡5年的趙家寶是高雄市第一號家臣，民進黨一句話都不講，永遠兩套標準」。

依議會民進黨團記者會提供資料，程建騰畢業於環球科大企管系，曾任李佳芬擔任雲林縣議員時的服務處秘書、維多利亞雙語學校總務組員工、台北農產運銷公司營業處副課長與副組長等職。

都發局聲明指出，依高市府與港務公司民國104年5月4日召開高雄港市合組資產開發股份有限公司研商平台會議結論，明定合資公司(高雄港區土地開發公司)董事長由港務公司派任 ; 總經理由市府推派人選出任。據此，人事派任權係屬高雄市政府，應予尊重。

韓國瑜李佳芬
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

韓國瑜撂重話：吳敦義若有給4千萬 我就辭高雄市長

2019-04-26 10:34

【即時短評】韓國瑜飛刀連三發 刀刀刺傷自己要害

2019-04-26 12:47

4千萬掀波 羅智強：蔡正元要砍死韓國瑜 讓人火冒三丈

2019-04-26 11:35

韓國瑜恐爆新危機？幕僚成自走砲…藍營看不下去了

2019-04-26 09:00

誰是假韓粉真韓黑？黃光芹昔挺韓夫婦 反目全因一句話

2019-04-26 08:00

黃光芹：李佳芬願捐公益歡喜收場 日後將支持她

2019-04-25 20:24

韓粉辦造勢大會 韓國瑜：不會參加

2019-04-25 18:39

黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

2019-04-25 16:11

【重磅快評】「假韓粉真韓黑」的「高級黑低級紅」

2019-04-25 15:43

韓國瑜書「跟著月亮走」版稅 李佳芬：實拿70多萬元

2019-04-25 14:31

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

2019-04-25 14:30

韓國瑜要假韓粉退散！李正皓：潘恆旭是頭號假韓粉

2019-04-25 14:17

影／韓國瑜強調假韓粉退散 支持者要愛與包容

2019-04-25 12:28
看更多

熱門文章

郭台銘爆料：太太反對參選已離家出走 但後宮不要干政

2019-04-25 17:15

韓國瑜撂重話：吳敦義若有給4千萬 我就辭高雄市長

2019-04-26 10:34

黃光芹：李佳芬願捐公益歡喜收場 日後將支持她

2019-04-25 20:24

黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

2019-04-25 16:11

韓國瑜恐爆新危機？幕僚成自走砲…藍營看不下去了

2019-04-26 09:00

誰是假韓粉真韓黑？黃光芹昔挺韓夫婦 反目全因一句話

2019-04-26 08:00

4千萬掀波 羅智強：蔡正元要砍死韓國瑜 讓人火冒三丈

2019-04-26 11:35

韓國瑜書「跟著月亮走」版稅 李佳芬：實拿70多萬元

2019-04-25 14:31

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

2019-04-25 14:30

柯P空屋論惹議 林洲民轟：2014年就別寫蓋5萬戶公宅

2019-04-25 23:50

吳祥輝言論引爭議 台灣社切割 賴清德怎麼說？

2019-04-26 00:19

郭台銘：用霸氣指揮方向 帶領政府效率提高三分之一

2019-04-25 18:42

郭台銘：太太曾馨瑩已離家出走 參選是付出

2019-04-25 18:20

恢復1年義務役付公投？國防部：請國人肯定募兵制成效

2019-04-25 20:26

女兒不想老爸選總統 彭文正考慮應徵數學老師

2019-04-26 11:25

妻子反對他參選還離家出走 郭台銘：一星期沒見面了

2019-04-25 17:10

郭台銘：若當總統用霸氣指揮方向 用效率帶領政府

2019-04-26 00:57

【重磅快評】除了陪蔡英文走一段 賴清德還能什麼？

2019-04-25 18:58

吳祥輝稱蔡英文不倒台灣不好 賴清德發言人：非常不妥

2019-04-26 09:10

「川普」叫「郭董」呷滴咖選總統？屏東出現挺郭看板

2019-04-25 17:06

【重磅快評】「假韓粉真韓黑」的「高級黑低級紅」

2019-04-25 15:43

吳敦義常會化解韓參選障礙 黨務人士：只怕新娘不上轎

2019-04-25 15:54

【即時短評】韓國瑜飛刀連三發 刀刀刺傷自己要害

2019-04-26 12:47

賴清德開嗆蔡英文、黨中央 「沒了民主，與惡的距離是零」

2019-04-25 23:43

郭董參選 媽媽默默支持、太太離家出走

2019-04-26 02:06

賴清德自爆黨中央要他退 沒民主「與惡距離是零」

2019-04-25 14:51

影／版稅議題延燒 李佳芬親上火線說明

2019-04-25 15:13

韓國瑜在高雄升那麼多國旗 郭台銘：他是我的英雄

2019-04-26 12:33

高銀放貸慶富疑點 韓國瑜：收集事證查辦

2019-04-25 17:19

正妹拚油漆職類金牌 每天80下伏體挺身練體能

2019-04-25 15:54

蘇貞昌諷韓批郭 朱立倫批：你不是蔡英文競選總幹事

2019-04-25 22:57

新聞眼／賴高分貝宣戰、蔡求合不成 初選恐硬碰硬

2019-04-26 00:32

嗆蔡英文「政治淫婦」 網友：吳祥輝1人可戰勝5人小組

2019-04-26 11:20

郭台銘要後宮別干政 馬英九：周美青是我心中最軟一塊

2019-04-26 13:03

吳韓會時間確定 國民黨：30日下午中央黨部登場

2019-04-26 11:24

郭台銘訪眷村談韓國瑜：我們是台灣安定的兩根柱子

2019-04-26 12:27

郭董開支票 邀全球夥伴投資

2019-04-26 02:06

影／後宮不要干政？朱立倫笑：若這樣講，我穩死的

2019-04-26 10:09

訪眷村遇大學生拍畢業照 郭台銘：不該拍拍照就離開

2019-04-26 13:04

影／蔡喊話一加一大於二 賴怒一昧強調某某配不足為取!

2019-04-25 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top