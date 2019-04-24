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生死相挺的兄弟重病 韓國瑜發聲明後趕赴探望

2019-04-24 14:48台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

高雄市長韓國瑜的志工護衛隊成員槐建中罹患重病。韓前去探望時，槐堅持穿上隊衣，偕同...
高雄市長韓國瑜的志工護衛隊成員槐建中罹患重病。韓前去探望時，槐堅持穿上隊衣，偕同家人與韓合影。（志工護衛隊提供）
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這是漏網新聞！高雄市長韓國瑜23日中午發表五點重大聲明後，立刻排除所有行程，趕到一間小醫院探望他選高雄市長時「志工護衛隊」一員，罹病的弟兄「槐哥」。槐哥罹患肝硬化，身體十分虛弱，卻在分手之時一再懇請「韓市長，選總統」。

槐哥的姓名是「槐建中」，陸軍官校49期畢業，61歲。他生病的事一直不被韓市長知道，甚至他的本名也是在本報記者追問下才透露。

他的學弟、曾經擔任過澎湖防衛司令部副司令的退役少將栗正傑寫了篇短文。全文如下：

「是誰能讓市長在上午剛發表五點重大聲明之後，連飯都不吃就趕來探望的人？是槐哥。

槐哥是誰？一位默默無名的退位中校，但在去年高雄市長選舉期間，在韓國瑜還一個人孤坐麵攤吃滷肉飯的時候，槐哥就當他的競選團隊志工，幫韓國瑜打掃辦公室、清理垃圾、找人修水電，韓國瑜在高雄市黨部的競選辦公室是他整理的。

之後當韓國瑜聲勢高漲時，便成了護衛隊第一勇士，每次大進場，他總以他高大的身材護在韓國瑜後面，但每次任務結束後他總是疲累不堪，不過他硬是撐到韓當選市長後，才去檢查身體，赫然發現居然是肝硬化，之後一直住院接受治療中

期間幾次去探望他，問他要不要跟市長報告，請市長協助醫療方面的支援，但槐哥一再交代，千萬不要驚動市長，因為市長才剛就任，市務繁忙，千萬不要打擾他公務。

一直到上週，槐哥肝昏迷了兩次，我違背槐哥的交代，昨天讓市長知道了這件事，有情有義的市長，立刻放下惱人的政治紛擾，趕來探望槐哥，槐哥看到市長，又感動又開心，用虛弱的聲音告訴市長，要選總統，救全台灣！

或許有的候選人有錢、有權、有貴，但他們有這種生死相挺的兄弟嗎？」

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韓國瑜

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