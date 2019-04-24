影／第一聲號角 藍台中基層促修初選

高雄市長韓國瑜上午參加高雄市立圖書館總館共構會展文創會館的上樑典禮，重申所有對2020總統大選的事情，他都對外用聲明說了，他就不再表述任何意見。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨下午中常會，基層湧現非韓不可呼聲。台中市議會國民黨團下午舉行記者會，請國民黨應修改總統初選辦法，全力支持高雄市長韓國瑜參選總統。這不是要挑戰國民黨，而是身為國民黨員有責任反映基層民意。

國民黨團指出，得民心者得天下這個道理很簡單，建議中央黨部修改初選辦法，讓韓國瑜被動參加初選，解決韓目前困境，國民黨又不是沒修改過黨內選舉辦法。

台中市有多位鐵桿韓粉，台中市議員李麗華說，鴻海董事長郭台銘在基層沒市場，企業或許有些期待郭，但基層充斥非韓不投的氣氛，她的手機、服務處電話被打爆了。基層民眾、賣豆腐的、賣菜與水果的，還有中小企業主，一通一通電話打進來，有的口氣很差罵國民黨，黨部要了解民意。

國民黨團也發起連署，有意參加的議員，可在服務處設連署點，反映基層挺韓能量。

國民黨台北市議員羅智強指出，國民黨不管派韓國瑜、郭台銘或新北市前市長朱立倫，2020年總統大選都有勝算，但現在的國民黨好像在演美國隊長3英雄內戰。

羅智強說，正常人會覺得英雄愈多愈強，但國民黨不是，挺美國隊長，就一定要砍死鋼鐵人，挺鋼鐵人，就一定要砍死美國隊長，這不是一件愚蠢又奇怪的事嗎？