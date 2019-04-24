影／第一聲號角 藍台中基層促修初選
國民黨下午中常會，基層湧現非韓不可呼聲。台中市議會國民黨團下午舉行記者會，請國民黨應修改總統初選辦法，全力支持高雄市長韓國瑜參選總統。這不是要挑戰國民黨，而是身為國民黨員有責任反映基層民意。
國民黨團指出，得民心者得天下這個道理很簡單，建議中央黨部修改初選辦法，讓韓國瑜被動參加初選，解決韓目前困境，國民黨又不是沒修改過黨內選舉辦法。
台中市有多位鐵桿韓粉，台中市議員李麗華說，鴻海董事長郭台銘在基層沒市場，企業或許有些期待郭，但基層充斥非韓不投的氣氛，她的手機、服務處電話被打爆了。基層民眾、賣豆腐的、賣菜與水果的，還有中小企業主，一通一通電話打進來，有的口氣很差罵國民黨，黨部要了解民意。
國民黨團也發起連署，有意參加的議員，可在服務處設連署點，反映基層挺韓能量。
國民黨台北市議員羅智強指出，國民黨不管派韓國瑜、郭台銘或新北市前市長朱立倫，2020年總統大選都有勝算，但現在的國民黨好像在演美國隊長3英雄內戰。
羅智強說，正常人會覺得英雄愈多愈強，但國民黨不是，挺美國隊長，就一定要砍死鋼鐵人，挺鋼鐵人，就一定要砍死美國隊長，這不是一件愚蠢又奇怪的事嗎？
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