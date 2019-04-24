挺韓反韓兩股力 藍爆分歧

2019-04-24 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ╱台北報導



針對是否參選2020總統大選，高雄市長韓國瑜今一再以「全力衝市政」回應。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

對於高雄市長韓國瑜參選總統的態度，各方看法不一。退休軍公教團體中，有人希望韓國瑜勇於承擔，也有人希望韓留在高雄，兌現承諾，更擔心韓若辭職參選，可能讓高雄再度回到民進黨執政，部分團體內部有兩種聲音拉扯，讓團體領袖忙著協調。

韓國瑜選市長時受到退伍軍人團體八百壯士大力協助，八百壯士指揮官吳其樑說，他不希望韓國瑜參與總統大選，韓國瑜應堅守誠信原則，國民黨好不容易拿下民進黨在南部重鎮，若韓國瑜今年去選總統，民進黨一定會利用這個機會，狠狠打擊誠信問題，甚至可能讓韓身敗名裂，他認識的高雄市民，都不希望韓國瑜選，希望韓國瑜做完四年，2024年再出來選。

吳其樑表示，八百壯士內對於韓國瑜是否承擔意見兩極，有人極力希望韓國瑜挺身而出，所以他現在都在安撫成員，要大家不要衝動拱韓，真的要支持，等韓國瑜要選再支持。

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會副總會長林水吉說，他希望韓國瑜留在高雄，今年不宜參選，之前很多企業家因為韓國瑜到高雄投資，韓若離開，那些投資案怎麼辦？大家期待韓留在高雄做出成績，高雄的興利除弊，比什麼都重要，支持者希望韓兌現承諾。

全國公務人員協會理事長李來希說，他當然支持韓國瑜參選，他看到網路上有人說韓若參選就會丟掉高雄，這是沒志氣的說法，不長進。韓一開始宣布選高雄時，完全沒有人看好，韓若選上，也是5月就任，這段時間還長，難道高雄沒有國民黨有志氣者出來？高雄現在有韓國瑜打下的基礎，若接棒者的條件比較好，難道選不上，重點是有沒有派對人。

深藍團體意見大不同 支持者罵翻黨部

【記者周志豪／台北報導】國民黨立委辦公室昨下午起，也被反韓國瑜參選總統的民眾電話打爆，批評韓國瑜一心只想黃袍加身，但國民黨沒有這回事。

國民黨立委助理轉述，過去只有聲量龐大韓粉會打到立委辦公室抗議，昨天上午韓國瑜開完記者會後，辦公室卻湧入反韓國瑜的電話。

北部立委助理表示，國民黨支持者比較傳統，重倫理，韓國瑜當市長將滿四個月，原本就有韓應該先好好當市長的聲音，但韓昨天聲明就是想選總統，先前態度讓支持者覺得假，反對韓選總統的支持者也才浮上檯面。

國民黨黨務人士說，過去黨部接到的批評總統提名電話，九成罵鴻海董事長郭台銘，一成罵韓國瑜，昨天韓國瑜發表聲明後，罵韓電話暴增，批評韓要選總統就明講，不要在那邊講為了中華民國，表明不會再支持韓。