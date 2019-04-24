親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜發表聲明
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

藍今提案「全民調初選 納入韓國瑜」

2019-04-24 00:12聯合報 記者王寓中／台北報導

高雄市長韓國瑜昨天出席新遊港航班記者會，並揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜昨天出席新遊港航班記者會，並揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
分享

高雄市長韓國瑜昨天表態，無法參加「現行制度的初選」。據了解，國民黨中央目前傾向訂定二○二○總統初選提名特別辦法，採取全民調，在表態參選人外，直接徵召納入目前民調最高的韓國瑜，民調勝出者就徵召提名。

黨中央為了證明開大門走大路，公平公正初選，沒有外界質疑的「卡韓」、「卡郭」，除了讓韓國瑜可被動參加初選，未來特別辦法中也可針對鴻海董事長郭台銘回復黨籍未滿四個月不能參與初選，訂定特別條款或作出特別解釋，為郭台銘參加初選解套。

中常委姚江臨今天將在常會提案，總統初選提名改採全民調，並將包括韓國瑜在內的六位主要參選人全部納入，由民調決定總統提名人。

中常委曾文培也將提案，建議由黨中央主辦民調，以民調的結果為提名依據，且基於黨員在黨有需要時，有義務也有責任「為黨所用」，建議黨中央「主動納入韓國瑜」參與民調。

黨內指出，包括黨中央的腹案及中常委姚江臨、曾文培等今天將在常會的提案，基本精神及方向都完全一致，只是名稱和作法略有出入，目標只有一個，就是被動將韓國瑜納入初選民調之列，不會採用二○一五年總統提名作業要點的初選制度，也就是不會採黨員參加公職人員選舉辦法中規定的「七三制（民調七成、黨員三成）」初選，且是再一次更改之前常會通過總統初選一定要有「黨員投票」的決議，為韓國瑜納入初選提名保留最大的空間。

黨內表示，人在國外的鴻海董事長郭台銘都已表態支持這項作法，黨主席吳敦義雖然對韓國瑜發表聲明「反突襲」的作法有微詞，但黨內目前「以和為貴」，希望以協調疏通代替對抗分裂。

韓國瑜民調郭台銘中常委吳敦義

相關新聞

韓國瑜5點聲明表態 批政治權貴密室協商

2019-04-24 00:02

親韓人士：提密室協商 就是直指吳馬拱郭

2019-04-24 00:24

新聞眼／表態留問號…4條總統路 韓球拋黨中央

2019-04-23 23:59

【即時短評】四條總統路 韓國瑜走哪條路

2019-04-24 01:23

高市議會兩樣情…藍促黨回應 綠嗆辭市長

2019-04-24 00:50

「再造之恩！」 綠委：韓不該辜負高雄人

2019-04-24 00:49

地方指黨中央「用韓卡朱 用初選卡韓？」

2019-04-24 00:47

「應要在我之後！」柯文哲酸韓國瑜沉不住氣

2019-04-24 00:46

吳敦義：沒權貴不權貴 沒誰開他的槍

2019-04-24 00:25

「初選機制若調整」孫大千：韓不算黃袍加身

2019-04-24 00:20

解套納民調…擁韓派第一槍 要黨「任性一次」

2019-04-24 00:08

【即時短評】韓5點聲明後 總統路一掃障礙？荊棘更多？

2019-04-23 22:38

發完5點聲明後夜訪勞工 韓國瑜：說什麼都不太方便

2019-04-23 22:23

一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

2019-04-23 21:56

孫大千：初選機制調整韓國瑜進入機制 就不是黃袍加身

2019-04-23 21:43

謝長廷：韓國瑜段數很高 非一般人

2019-04-23 20:05

韓國瑜直播搭船遊港 不對聲明再回應

2019-04-23 19:35

朱立倫：「同胞須團結，團結真有力」別讓外人看好戲

2019-04-23 19:21

韓國瑜批密室協商 馬英九：相信吳敦義會做最好的安排

2019-04-23 19:20

影／回應韓聲明！ 吳敦義：沒有密室協商、沒人對他開槍

2019-04-23 19:04

【重磅快評】沒有黨的一絲溫暖 韓國瑜如何沉得住氣？

2019-04-23 19:04

5點聲明誰擬稿 幕僚：是韓國瑜的意志

2019-04-23 18:44

李佳芬「討厭背後被開槍」 吳敦義：沒有人開槍

2019-04-23 18:34

心疼韓國瑜不參加初選 韓粉呼呼開嗆國民黨

2019-04-23 18:24

韓國瑜聲明效應 王定宇創作小故事酸韓只出一張嘴

2019-04-23 18:08

吳敦義與馬英九先嗇宮參拜 吳強調沒有人在背後開槍

2019-04-23 18:03

徵召韓國瑜？ 吳敦義：會讓他方便參加初選

2019-04-23 18:03

影／韓不參加初選 柯笑「沉不住氣」、郭：可為韓打造規則

2019-04-23 17:44

影／發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23

徵召韓國瑜就不是政治權貴嗎？吳萼洋點出聲明裡的矛盾

2019-04-23 16:05

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

再提二階段初選 周錫瑋：選贏的再和韓國瑜比民調

2019-04-23 15:44

韓國瑜表態 洪秀柱籲速定總統提名辦法、符合程序正義

2019-04-23 15:43

韓國瑜五點聲明 柯志恩：點出對密室協商的不滿

2019-04-23 15:42

國民黨：沒有密室協商 徵召式初選為韓國瑜著想

2019-04-23 15:39

回應韓國瑜 周錫瑋：最強棒才能保證勝選

2019-04-23 15:38
看更多

熱門文章

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

內幕／郭台銘參選 是韓國瑜決定承擔的關鍵

2019-04-23 11:55

聲明全文／選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

韓國瑜願承擔 郭台銘呼籲：打造韓方便參加初選的規則

2019-04-23 13:45

選不選2020？韓國瑜：無法參加現行制度初選

2019-04-23 11:18

【重磅快評】韓國瑜的「承擔」，是誰的局？

2019-04-23 11:34

選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

參選2020？韓國瑜表態 柯文哲：韓沉不住氣

2019-04-23 11:30

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

韓國瑜正式宣布：沒辦法參加黨內現行制度的初選

2019-04-23 11:17

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23

一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

2019-04-23 21:56

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

許淑華：國民黨可以沒有韓國瑜 中華民國不能沒有

2019-04-23 11:48

韓國瑜、郭台銘誰強？比嗆比霸氣 為這5字公開較勁

2019-04-23 08:00

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

謝長廷：韓國瑜段數很高 非一般人

2019-04-23 20:05

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

【即時短評】徵召和初選有牴觸嗎？韓國瑜在等他表態

2019-04-23 12:06

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

影／發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

2020最新民調 韓國瑜、郭台銘支持度不相上下

2019-04-23 12:04

韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重　　

2019-04-23 11:26

韓國瑜五點聲明 王定宇改成五點翻譯版 酸爆了

2019-04-23 12:49

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她就是要拖到賴清德沒氣

2019-04-23 15:24

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

韓國瑜五點聲明 學者改「接地氣」版本解讀

2019-04-23 13:49

不參加初選 親韓人士：韓國瑜不滿吳敦義借韓打擊朱王

2019-04-23 13:49

【重磅快評】韓國瑜被動承擔，誰還會背後開槍？

2019-04-23 14:12

發完5點聲明後夜訪勞工 韓國瑜：說什麼都不太方便

2019-04-23 22:23

郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00

毛小孩罐頭竟「含膠」! 動保處：三個月內將徹查

2019-04-23 10:54

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23

徵召韓國瑜就不是政治權貴嗎？吳萼洋點出聲明裡的矛盾

2019-04-23 16:05

拼總統大選 張善政辭台灣大基金會董事長

2019-04-23 16:23

對韓國瑜參選…政大教授：期待不只是情緒性的口號

2019-04-23 10:12

談韓國瑜承擔 王金平批三年前黨政主政者私心自用

2019-04-23 12:47

總統府不評論韓國瑜聲明 列上任一百天政績

2019-04-23 15:13

街頭小霸王籲韓國瑜冷靜 林正杰：吃碗裡盯鍋裡很難看

2019-04-23 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top