藍今提案「全民調初選 納入韓國瑜」

2019-04-24 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



高雄市長韓國瑜昨天出席新遊港航班記者會，並揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天表態，無法參加「現行制度的初選」。據了解，國民黨中央目前傾向訂定二○二○總統初選提名特別辦法，採取全民調，在表態參選人外，直接徵召納入目前民調最高的韓國瑜，民調勝出者就徵召提名。

黨中央為了證明開大門走大路，公平公正初選，沒有外界質疑的「卡韓」、「卡郭」，除了讓韓國瑜可被動參加初選，未來特別辦法中也可針對鴻海董事長郭台銘回復黨籍未滿四個月不能參與初選，訂定特別條款或作出特別解釋，為郭台銘參加初選解套。

中常委姚江臨今天將在常會提案，總統初選提名改採全民調，並將包括韓國瑜在內的六位主要參選人全部納入，由民調決定總統提名人。

中常委曾文培也將提案，建議由黨中央主辦民調，以民調的結果為提名依據，且基於黨員在黨有需要時，有義務也有責任「為黨所用」，建議黨中央「主動納入韓國瑜」參與民調。

黨內指出，包括黨中央的腹案及中常委姚江臨、曾文培等今天將在常會的提案，基本精神及方向都完全一致，只是名稱和作法略有出入，目標只有一個，就是被動將韓國瑜納入初選民調之列，不會採用二○一五年總統提名作業要點的初選制度，也就是不會採黨員參加公職人員選舉辦法中規定的「七三制（民調七成、黨員三成）」初選，且是再一次更改之前常會通過總統初選一定要有「黨員投票」的決議，為韓國瑜納入初選提名保留最大的空間。

黨內表示，人在國外的鴻海董事長郭台銘都已表態支持這項作法，黨主席吳敦義雖然對韓國瑜發表聲明「反突襲」的作法有微詞，但黨內目前「以和為貴」，希望以協調疏通代替對抗分裂。