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親韓人士：提密室協商 就是直指吳馬拱郭

2019-04-24 00:24聯合報 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄報導

高雄市長韓國瑜（中）發表聲明表示無法參與現行國民黨初選機制。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）發表聲明表示無法參與現行國民黨初選機制。 記者劉學聖／攝影
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高雄市韓國瑜五點聲明中提到的「密室協商」、「此時此刻無法參加現行制度初選」引起諸多揣測，不知韓寓意為何？韓國瑜說，仔細去看一定看得懂，「這有很深的自己內心反應在裡面」。

一名親韓人士說，有消息指出有些黨中央高層在韓訪美期間運作拱郭台銘參選，並直指「吳敦義絕不可能不知情」，就是吳敦義和前總統馬英九等人在拱郭，希望出現一個也有機會打敗台北市長柯文哲的人來取代韓國瑜，還量身定作頒發榮譽狀，「這不是密室協商是什麼？」

親韓人士說，韓從頭到尾都說不參加初選，吳提出「徵召初選」還是初選，等於還是要逼韓參加初選，尤其郭台銘宣布參選時更表態絕不接受徵召、一定要初選，等於斷掉直接徵召韓的路。

韓國瑜昨天上午發表五點聲明後並未接受媒體訪問，下午出席高雄市輪船公司新遊港航班記者會後，被媒體團團圍住追問聲明中指政治權貴密室協商、此時此刻無法參加現行制度初選是何意？他說，聲明已經講得很清楚，請大家仔細閱讀了解，透過文字去了解他心裡所想的，其他的就不再表述。

被問到聲明後心情有比較輕鬆嗎？韓國瑜說，他一直都很輕鬆；至於是否感到心動卻沒辦法行動？韓說，「沒有，我一直都很平常心，聲明稿希望大家仔細去看，這裡面有很深的自己內心反應在裡面，仔細去看一定看得懂。」對黨中央認為「徵召初選」已是解套，韓說「那我就不再表述了」。

韓的幕僚表示，韓國瑜現在的時間點很為難，要考量市民權益和感受，黨中央堅持的初選機制讓韓難以挺身而出。

幕僚說，韓在聲明中強調台灣要好、高雄才能好，因很多的政策沒有中央支持無法推動，若為了中華民國及台灣好，大家需要韓承擔且有共識，韓也會勇於承擔，但韓最重要是要考量市民感受，黨的提名制度若有考慮這點，韓才能出戰。

250字聲明 字字斟酌

【記者王慧瑛、蔡孟妤／高雄報導】高雄市長韓國瑜昨罕見地以看稿方式念出兩百五十字的五點聲明。幕僚透露，這份字字斟酌聲明在韓國瑜訪美後草擬，由參與市長選戰的幕僚團隊協助擬初稿，韓徵詢南投縣立委許淑華等親近民代及友人意見後修改微調；正式發聲明前就知道完整內容的人不超過五人。

韓國瑜高雄市吳敦義郭台銘馬英九

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