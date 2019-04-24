吳敦義：沒權貴不權貴 沒誰開他的槍

國民黨主席吳敦義（前左）與前總統馬英九（前右）昨出席三重先嗇宮活動。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天發表的五點聲明中，砲口對內質疑長久以來政治權貴熱中於密室協商。國民黨主席吳敦義昨天回應表示，沒有這些事，一切都是公平、公正，沒有什麼權貴不權貴的問題。

前總統馬英九被問到是否有權貴密室協商？他說，「沒有」，馬英九表示，他認為吳敦義會做最好安排，他會支持吳敦義。

吳敦義表示，從頭到尾只有任命韓國瑜做高雄市黨部主委，提名韓國瑜選高雄市長，沒有一點權貴密室協商，是他當面與韓國瑜談，提名韓國瑜也是公正、公平。鴻海董事長郭台銘宣布參加初選，媒體追問是否事前有跟郭台銘談過，吳敦義表示，沒有與郭台銘談過沒有這些事情，也沒有人開他（韓）的槍，沒有趁韓國瑜人在美國，就找郭台銘出來選。吳敦義說，當天是國民黨中常會結束後，頒發榮譽狀表揚郭台銘，還好郭台銘是在稍早參拜板橋慈惠宮就已經宣布要參選，才不會引起誤解。

黨內人士表示，吳敦義一直想為韓國瑜保留徵召空間，還因此得罪朱立倫、王金平，說吳敦義密室協商不公平，如果韓國瑜反對所謂密室協商，應開大門、走大路參加黨內初選，否則如果徵召韓國瑜，朱、王等人因此不能參加初選，不就是韓所謂的密室協商？

黨內人士表示，韓國瑜砲口對內批評黨中央，黨內很多支持者聽不下去，馬英九從未批評韓國瑜，去年九合一選舉想幫韓國瑜還被拒絕，即使韓國瑜批評馬執政搞壞經濟，馬也從未口出惡言，做為同黨同志，韓國瑜應該厚道一點。