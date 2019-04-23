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一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

2019-04-23 21:56聯合新聞網 綜合報導

臉書粉絲專頁《奉命行事》以「南北兩個禿各自在忙什麼」為主題，比較「南北禿子」上任...
臉書粉絲專頁《奉命行事》以「南北兩個禿各自在忙什麼」為主題，比較「南北禿子」上任百日以來做了哪些事。圖擷自／奉命行事
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韓國瑜今（23）日上午11點召開記者會，對2020是否參加國民黨黨內初選發出聲明，雖然韓國瑜列出5點聲明，最終決定「不以現有黨內初選形式參選」，讓許多人不禁聯想他的下一步動作。也有網友回顧，在韓國瑜選總統之前，在高雄實施了哪些政策，驚呼「高雄沒有發大財」。

臉書粉絲專頁《奉命行事》以「南北兩個禿各自在忙什麼」為主題，比較「南北禿子」上任百日以來做了哪些事，並打趣表示看完早上韓國瑜「老子我不想比賽但我要冠軍獎盃」記者會後，才想起來「這個人是在職119天的高雄市長」，並針對此發布了一張對比圖，比較高雄市長韓國瑜與行政院蘇貞昌，分別在上任119日與100日以來，推行了哪些政策。

然而尷尬的是，《奉命行事》只列了韓國瑜「沒來的代言人、沒來的熊貓、沒有F1賽車、沒有迪士尼、沒有賽馬場、沒有挖到石油、沒有摩天輪」以及「去了香港中聯辦、去了美國拉總統票」，並強調「高雄沒有發大財，我要去選總統了」。對比旁邊的蘇貞昌，詳列了如「防虐兒通報勤、託嬰處監視器、推長照稅可抵、公投法順民意、推春遊觀光興、捷運黃線核定、台鐵票務升級、香蕉售日五億、i支付更普及、防豬瘟添機具…」等密密麻麻多項政策，似乎差很大。

對此，部分網友認為「各自有『禿』出的事績, 但觀察高雄變農業市了」、「我只知道喝酒完隔天就請假，然後石油還沒挖」、「忙著肖想總統大位」，也有網友力挺韓國瑜，表示「至少韓國瑜也算把高雄聲量衝很高」、「台灣不改變，本來韓國瑜能做的就有限」。

韓國瑜蘇貞昌高雄市行政院總統大選

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