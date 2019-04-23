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心疼韓國瑜不參加初選 韓粉呼呼開嗆國民黨

2019-04-23 18:24聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜今針對「是否參選」發布聲明，面對外界各自解讀，支持者也在臉書發文相挺到底。...
韓國瑜今針對「是否參選」發布聲明，面對外界各自解讀，支持者也在臉書發文相挺到底。圖擷自臉書「清茂直播平台」
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高雄市長韓國瑜今（23）日上午針對2020總統大選表態後，有些政商、民嘴紛紛解讀他根本是希望黨中央徵召參選，不但遭受不少網友謾罵「餓鬼假客氣」，甚至徹底傷透一些死忠韓粉的心，在PTT上失望怒譙韓國瑜「無視希望他做好高雄市長的人」。儘管如此，仍有不少網友心疼韓國瑜的處境，除表態相挺到底，也對國民黨開炮。

韓國瑜五點聲明發布後，支持者陳清茂就在臉書「清茂直播平台」貼文寫下「支持韓國瑜的朋友，必須堅持下去，我們的任務還沒有完成」，除了號召韓粉在4月27日走上街頭，用行動支持韓國瑜，也對國民黨高層喊話「後續還會有動作」。此文隨即引來許多韓粉聲援，指出韓國瑜「直接開記者會沒和主席面會，還說密室協商和開黑槍，話說的那麼重可見對黨的失望」、「非韓不投！國民黨如果不直接徵召韓國瑜選總統，2020就讓他們崩盤」、「國民黨不提名，百萬韓粉幫韓國瑜提名！」、「唯一支持韓國瑜總統，用民意下架國民黨」。

有網友分析，「如果高雄選民能超過半數連署力拱韓市長選總統，韓市長就可以名正言順來參加國民黨初選。現在就是因為高雄市民支持他選總統的人數不夠多，他若參加總統初選，一定會被高雄市議會砲轟攻擊，讓他啞口無言，但如果高雄市民當他的後盾，連署人數超過半，充分給他參選正當性，才是最好的解套方式。」不過也有人支持韓國瑜脫黨參選，認為「或許以無黨籍身分參選會更好」，不過事到如今「韓國瑜已清楚表達願承擔責任選總統，接下來就看國民黨黨中央如何拿出智慧來處理」。

總統大選韓國瑜

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