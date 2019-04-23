黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23 聯合新聞網 綜合報導



韓國瑜今天表示，無法參加國民黨黨內現行初選機制。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜今（23）日召開記者會，重新表明「只有台灣好，高雄才會更好；只有台灣改變，我才能真正改變高雄」、「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱」，並將話挑明不願參加國民黨現行的黨內初選制度，再次在國民黨的總統提名人選中埋下伏筆。針對韓國瑜的聲明，媒體人黃光芹公開狠酸，想選總統卻不想參加初選，「如此政客，不值得期待」。

黃光芹在3月11日的廣播節目中，因為訪問韓國瑜「會不會在4月領表登記參選」一事，被許多人解讀成韓國瑜表態會做滿高雄4年任期，但因雙方在對話時認知不同，在節目後被韓國瑜回問記者「誰說的」，引起許多韓國瑜支持者認為，是黃光芹故意挖洞、設陷阱，黃光芹為了平息爭議請辭節目主持人。而今日韓國瑜的聲明，再次釣出黃光芹質疑「原來，要先改變台灣，才能改變高雄；想選總統，却不想參加初選」，嗆韓國瑜「那就把高雄市長交出來」，認為韓國瑜選總統之路卡關「没有人卡你是你自己卡自己」。

除了黃光芹直批韓國瑜「如此政客，不值得期待」，許多網友表示「彷彿看到當年袁世凱稱帝的情形，接下來等著組織公民請願團，敦請韓出馬競選總統，解救中華民國」、「一面罵權貴密室，一面又希望這些權貴密室在現行制度外找尋徵召的可能」、「高雄人選出市長高興沒有多久，才發現已經成為棄民」。

國民黨立委許淑華則是力挺韓國瑜，希望國民黨中央任性一次，片面將韓國瑜被動的納入初選民調。韓國瑜的支持者認為，「看他當快四個月市長以來，我非常看好韓市長，希望韓市長出來選總統只有他才可以救台灣」、「韓市長沒有當總統，就沒有行政資源，現在政府不會給錢讓他把高雄做好」、「如果去年1124沒有韓國瑜，你國民黨高層什麼都不是」、「我是香港的韓粉，雖然我沒有投票權，但是我在去年看到韓國瑜的理念、對人民百姓的苦、對黨的不滿，希望他進總統府，帶領台灣」。