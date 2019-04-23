親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜發表聲明
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜今天表示，無法參加國民黨黨內現行初選機制。 圖／聯合報系資料照
韓國瑜今天表示，無法參加國民黨黨內現行初選機制。 圖／聯合報系資料照
分享

高雄市韓國瑜今（23）日召開記者會，重新表明「只有台灣好，高雄才會更好；只有台灣改變，我才能真正改變高雄」、「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱」，並將話挑明不願參加國民黨現行的黨內初選制度，再次在國民黨的總統提名人選中埋下伏筆。針對韓國瑜的聲明，媒體人黃光芹公開狠酸，想選總統卻不想參加初選，「如此政客，不值得期待」。

黃光芹在3月11日的廣播節目中，因為訪問韓國瑜「會不會在4月領表登記參選」一事，被許多人解讀成韓國瑜表態會做滿高雄4年任期，但因雙方在對話時認知不同，在節目後被韓國瑜回問記者「誰說的」，引起許多韓國瑜支持者認為，是黃光芹故意挖洞、設陷阱，黃光芹為了平息爭議請辭節目主持人。而今日韓國瑜的聲明，再次釣出黃光芹質疑「原來，要先改變台灣，才能改變高雄；想選總統，却不想參加初選」，嗆韓國瑜「那就把高雄市長交出來」，認為韓國瑜選總統之路卡關「没有人卡你是你自己卡自己」。

除了黃光芹直批韓國瑜「如此政客，不值得期待」，許多網友表示「彷彿看到當年袁世凱稱帝的情形，接下來等著組織公民請願團，敦請韓出馬競選總統，解救中華民國」、「一面罵權貴密室，一面又希望這些權貴密室在現行制度外找尋徵召的可能」、「高雄人選出市長高興沒有多久，才發現已經成為棄民」。

國民黨立委許淑華則是力挺韓國瑜，希望國民黨中央任性一次，片面將韓國瑜被動的納入初選民調。韓國瑜的支持者認為，「看他當快四個月市長以來，我非常看好韓市長，希望韓市長出來選總統只有他才可以救台灣」、「韓市長沒有當總統，就沒有行政資源，現在政府不會給錢讓他把高雄做好」、「如果去年1124沒有韓國瑜，你國民黨高層什麼都不是」、「我是香港的韓粉，雖然我沒有投票權，但是我在去年看到韓國瑜的理念、對人民百姓的苦、對黨的不滿，希望他進總統府，帶領台灣」。

韓國瑜黃光芹國民黨高雄市許淑華

相關新聞

發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23

徵召韓國瑜就不是政治權貴嗎？吳萼洋點出聲明裡的矛盾

2019-04-23 16:05

韓國瑜五點聲明 柯志恩：點出對密室協商的不滿

2019-04-23 15:42

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

再提二階段初選 周錫瑋：選贏的再和韓國瑜比民調

2019-04-23 15:44

韓國瑜表態 洪秀柱籲速定總統提名辦法、符合程序正義

2019-04-23 15:43

國民黨：沒有密室協商 徵召式初選為韓國瑜著想

2019-04-23 15:39

回應韓國瑜 周錫瑋：最強棒才能保證勝選

2019-04-23 15:38

邱毅：韓國瑜若棄初選要徵召 反落入「密室協商」窠臼

2019-04-23 15:15

張亞中回送韓國瑜五點聲明 政策大辯論才是正道

2019-04-23 15:15

總統府不評論韓國瑜聲明 列上任一百天政績

2019-04-23 15:13

韓粉：高層若仍為個人之私 那就讓國民黨再倒一次

2019-04-23 14:53

隔空酸韓？ 柯文哲：國家不會因一人改變

2019-04-23 14:50

不開放記者提問 希望外界聚焦在聲明上

2019-04-23 14:49

拱郭「背後開槍」？ 吳韓心結有跡可循

2019-04-23 14:36

國民黨徵召韓國瑜？ 楊敏盛：對韓是很大的折磨

2019-04-23 14:34

「吃碗內看碗外」 徐世榮：韓國瑜做了最佳示範

2019-04-23 14:15

【重磅快評】韓國瑜被動承擔，誰還會背後開槍？

2019-04-23 14:12

韓國瑜五點聲明 王定宇推「翻譯版」臉書立馬瘋傳

2019-04-23 14:11

面對2020 韓國瑜：負起責任願能改變台灣

2019-04-23 14:10

郭台銘同感嫌惡密室協商 籲黨中央為韓打造規則

2019-04-23 14:09

王金平認同韓受委屈 批3年前黨政主政者私心自用

2019-04-23 14:07

葉毓蘭：正常政黨徵召是黨內沒人出來選才用徵召

2019-04-23 14:01

韓國瑜聲明真意是什麼？網友拿出翻譯年糕6字總結

2019-04-23 13:56

不參加初選 親韓人士：韓國瑜不滿吳敦義借韓打擊朱王

2019-04-23 13:49

韓國瑜五點聲明 學者改「接地氣」版本解讀

2019-04-23 13:49

韓國瑜願承擔 郭台銘呼籲：打造韓方便參加初選的規則

2019-04-23 13:45

基層非韓不投！ 台中議員：郭台銘在地方沒市場

2019-04-23 13:43

韓國瑜不參加初選 學者：等候徵召

2019-04-23 13:40

韓國瑜聲明 蔡正元：什麼是現行制度的初選？

2019-04-23 13:33

韓國瑜不參加初選 張善政：慶幸自己不在國民黨

2019-04-23 13:12

談韓國瑜 李敖之子： 簡單粗暴開啟國民黨新篇章

2019-04-23 13:11

街頭小霸王籲韓國瑜冷靜 林正杰：吃碗裡盯鍋裡很難看

2019-04-23 13:06

韓國瑜不參加初選 大陸網民翻譯：直接徵召

2019-04-23 13:04

為韓國瑜選總統解套 曾文培提主動納韓雙軌民調機制

2019-04-23 13:01

若韓國瑜在韓粉期待下初選 葉元之：過程會一直被凌虐

2019-04-23 12:57

鎖定韓國瑜 蔡打國政、賴搶話語權

2019-04-23 12:54
看更多

熱門文章

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47

內幕／郭台銘參選 是韓國瑜決定承擔的關鍵

2019-04-23 11:55

選不選2020？韓國瑜：無法參加現行制度初選

2019-04-23 11:18

聲明全文／選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

韓國瑜願承擔 郭台銘呼籲：打造韓方便參加初選的規則

2019-04-23 13:45

【重磅快評】韓國瑜的「承擔」，是誰的局？

2019-04-23 11:34

選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

韓國瑜被逼參選2020？ 李佳芬：背後被放槍感覺很不好

2019-04-22 20:16

參選2020？韓國瑜表態 柯文哲：韓沉不住氣

2019-04-23 11:30

蔡英文非連任不可？ 陳水扁：直接徵召可能性高

2019-04-23 01:05

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

韓國瑜正式宣布：沒辦法參加黨內現行制度的初選

2019-04-23 11:17

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

11年來首出現多張王牌 李艷秋：國民黨在煩什麼？

2019-04-22 18:51

13萬派遣勞工有福了！勞動部出重手 雇主不得再簽這種合約

2019-04-22 20:21

韓國瑜、郭台銘誰強？比嗆比霸氣 為這5字公開較勁

2019-04-23 08:00

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

背後被開槍？ 親韓者：因黨高層挺郭參選逼韓表態

2019-04-22 21:11

影／環團告教部不做反核教育 小英怒：現在國民黨執政嗎

2019-04-22 21:57

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16

背後被開槍很不舒服？ 立委：赴美時感覺韓國瑜要選了

2019-04-22 23:42

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

許淑華：國民黨可以沒有韓國瑜 中華民國不能沒有

2019-04-23 11:48

【即時短評】徵召和初選有牴觸嗎？韓國瑜在等他表態

2019-04-23 12:06

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重　　

2019-04-23 11:26

2020最新民調 韓國瑜、郭台銘支持度不相上下

2019-04-23 12:04

韓國瑜五點聲明 王定宇改成五點翻譯版 酸爆了

2019-04-23 12:49

韓國瑜五點聲明 學者改「接地氣」版本解讀

2019-04-23 13:49

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她就是要拖到賴清德沒氣

2019-04-23 15:24

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06

郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00

不參加初選 親韓人士：韓國瑜不滿吳敦義借韓打擊朱王

2019-04-23 13:49

【重磅快評】韓國瑜被動承擔，誰還會背後開槍？

2019-04-23 14:12

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23

總統府不評論韓國瑜聲明 列上任一百天政績

2019-04-23 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top