韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02 聯合新聞網 綜合報導



韓國瑜發布聲明無法參加黨內現行初選機制，對此臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」發文關切高雄市長是否換人，引起網友熱議。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜今（23）日上午市政會議後，於鳳山行政中心宣讀五點聲明，針對2020總統大選表態「此時此刻無法參加現行制度初選」，但是願意對中華民國的發展及守護負起責任。聲明一出，許多政商名流各有解讀，臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiung.」也跟進貼文表示「所以市長到底會不會換人」，隨即引起網友熱議。

韓國瑜稍早的五點聲明中，首先感謝海內外朋友一路走來的鼓勵、支持及愛護，擔任高雄市長期間，更讓他深刻體會「只有台灣好，高雄才會好」。然而韓國瑜也痛批「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」，望國民黨內能體察民意。最後強調自己無法參加現行制度的初選，但願意擔起守護中華民國發展之責。

聲明出爐後，擁有7萬用戶追蹤的臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」也跟著貼文表示「所以市長到底會不會換人？」，讓大批網友不約而同回覆「高雄不是早就沒有市長了嗎？」、「相信我他肯定會帶職選」、「市政除了前朝延續下來的部分持續進行，其他幾乎停滯不動，唯一有在動的是看到很多很醜的光頭商品」、「拜託選總統！但條件是先辭市長」、「萬歲，陳其邁回來了」。

此外，有網友以「給我徵召，其餘免談」八字神解析韓國瑜的五點聲明，認為他句句無不透露出希望黨中央徵召他參選，直指韓國瑜此言意即「當市長救不了高雄，台灣改變我才能改變高雄，徵召我吧！」、「根本標準夭鬼假細二（台語，貪吃假客氣之意），想要參選還不敢明講，希望大家拱他」。

不過也有網友持不同意見，推測「韓國瑜蠻懶的，他不會去角逐總統啦」、「既然你認為韓粉大於藍粉，那就退黨吧！不要用國民黨的資源，反正廣大的韓粉會讓你當上總統，你也別為難吳敦義了」、「政治人物不能為黨服務，要為人民服務，他的聲明就是超越黨，太好了！」、「看烏克蘭大選結果，換人機率很高」。