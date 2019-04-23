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韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

韓國瑜不參加初選 學者：等候徵召

2019-04-23 13:40台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

高雄市長韓國瑜23日發表聲明指出不會參加初選，並呼籲黨高層別再搞密室協商。（直播...
高雄市長韓國瑜23日發表聲明指出不會參加初選，並呼籲黨高層別再搞密室協商。（直播截圖）
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韓國瑜確定不參加初選，但還是可能接受徵召！」東華大學教授施正鋒說。高雄市長韓國瑜23日發表聲明指出不會參加初選，並呼籲黨高層別再搞密室協商。中山大學教授廖達琪分析指出，聲明內容主要是表達韓國瑜對密室協商的強烈不滿。彰化大學教授劉兆隆表示，與其說這篇聲明是在回應國民黨，更像是給韓粉交代。

韓國瑜聲明中指出，他在擔任高雄市長的這段期間內，深刻體會到只有台灣好，高雄才會更好。但他並不打算參加國民黨現行制度的初選，他也指出長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠，因此台灣政治改革已經刻不容緩。

仍可能被黨徵召

針對韓國瑜的聲明，東華大學教授施正鋒受訪時指出，按照聲明內容，韓國瑜現在應是考量他對高雄市民的承諾，因此不主動參加初選。但若是國民黨需要他改變台灣，可採徵召方式，讓韓國瑜代表黨取得政權，亦即他被動參選的可能性還是有，且如此韓國瑜也有「要守護中華民國」的正當理由而參選。

廖達琪則表示，韓國瑜現在是把問題丟回給國民黨中央思考，聲明中提及唯有台灣好高雄才會好，這表示他是願意承擔起守護中華民國的責任，但在國民黨長期來進行的各種密室政治下，韓國瑜無法接受以這種形式參選。廖達琪說，這篇聲明看來與其說韓表態參不參選，更像是表達對政治協商的不滿。

但劉兆隆認為，從韓國瑜發表聲明的態度來看，他最終參選的可能性已大幅降低。聲明指出不會參加現行制度的初選，這表示韓國瑜目前是以高雄市政為重，參選總統並不在考量內，加上韓國瑜身為國民黨員，也不想破壞現行初選制度的遊戲規則，造成國民黨的分裂，因此與其說這篇聲明是在回應國民黨，更像是給韓粉一個交代。

【更多精采內容，詳見

韓國瑜國民黨大學教授

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