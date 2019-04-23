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菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

韓不參加黨內初選 批密室協商

2019-04-23 11:44台灣醒報 記者章文╱台北報導

高雄市長韓國瑜23日上午表示「無法參加黨內(總統候選人)初選」。(直播截圖)
高雄市長韓國瑜23日上午表示「無法參加黨內(總統候選人)初選」。(直播截圖)
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簡短的五點聲明，高雄市韓國瑜回應千萬韓粉的期待是「無法參加黨內初選」，他23日上午在千呼萬喚的總統參選態度聲明哩，除了感謝海內外韓粉對他的擁戴，也痛批黨內高層的密室協商，期勉黨內能關注社會脈動與庶民經濟，莫忘世上苦人多，而他自己將不計榮辱，為台灣繼續奮鬥。

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韓國瑜高雄市

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