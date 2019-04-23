「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23 聯合新聞網 綜合報導



總統大選在即，國民兩黨都還為了人選兜不攏。昨(22)夜國民黨籍議員王鴻薇就最新民調進行分析，解釋國民黨支持者的「非韓不投」現象反應到現實中，究竟代表了多少選票。

台北市議員王鴻薇透過臉書直播，分析「非韓不投」的實際數字。圖擷自 FB: 王鴻薇 分享 facebook

王鴻薇在22日晚間中進行直播，分析民調數字。她表示雖然在郭台銘宣佈參選之後，民調顯示他能夠在總統大選中打敗蔡英文或賴清德、柯文哲等對手，但郭領先柯P的幅度遠遠不及韓國瑜。依據聯合報的民調，韓國瑜若代表國民黨參選，無論民進黨的候選人是蔡英文或賴清德，都能以36%的支持率領先柯文哲10%，郭台銘領先的幅度則會因民進黨候選人的不同，小幅領先柯文哲2-4%。因此她一直堅持以徵召的方式將韓國瑜納入國民黨初選，以免到了選舉後期在民調影響之下再次重演「換柱」這類傷感情的事。

聯合報的民調數字。 分享 facebook

王鴻薇引述聯合報民調中「支持韓國瑜的選民中，只有六成願意將票轉移給朱立倫、郭台鏑，有四成選民『非韓不投』」，若將這個比例套用在國民黨內對韓國瑜的支持度26%，以及2018年總統大選國民黨的得票數610萬來計算，四成非韓不投的選民數目將為61萬。若這61萬票轉向支持柯文哲，將影響大選選情以及立委得票數。

她強調韓國瑜在歷經各界攻擊之後仍能有此支持度，實為國民黨最強王牌，由於韓國瑜已表示將於今日(23)發表2020大選的聲明，王鴻薇也呼籲無論聲明內容為何，國民黨一定要徵召韓進入初選。