親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜發表聲明
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23聯合新聞網 綜合報導

總統大選在即，國民兩黨都還為了人選兜不攏。昨(22)夜國民黨籍議員王鴻薇就最新民調進行分析，解釋國民黨支持者的「非韓不投」現象反應到現實中，究竟代表了多少選票。

台北市議員王鴻薇透過臉書直播，分析「非韓不投」的實際數字。圖擷自FB: 王鴻...
台北市議員王鴻薇透過臉書直播，分析「非韓不投」的實際數字。圖擷自FB: 王鴻薇
分享

王鴻薇在22日晚間中進行直播，分析民調數字。她表示雖然在郭台銘宣佈參選之後，民調顯示他能夠在總統大選中打敗蔡英文或賴清德、柯文哲等對手，但郭領先柯P的幅度遠遠不及韓國瑜依據聯合報的民調，韓國瑜若代表國民黨參選，無論民進黨的候選人是蔡英文或賴清德，都能以36%的支持率領先柯文哲10%，郭台銘領先的幅度則會因民進黨候選人的不同，小幅領先柯文哲2-4%。因此她一直堅持以徵召的方式將韓國瑜納入國民黨初選，以免到了選舉後期在民調影響之下再次重演「換柱」這類傷感情的事。

聯合報的民調數字。
聯合報的民調數字。
分享

王鴻薇引述聯合報民調中「支持韓國瑜的選民中，只有六成願意將票轉移給朱立倫、郭台鏑，有四成選民『非韓不投』」，若將這個比例套用在國民黨內對韓國瑜的支持度26%，以及2018年總統大選國民黨的得票數610萬來計算，四成非韓不投的選民數目將為61萬。若這61萬票轉向支持柯文哲，將影響大選選情以及立委得票數。

她強調韓國瑜在歷經各界攻擊之後仍能有此支持度，實為國民黨最強王牌，由於韓國瑜已表示將於今日(23)發表2020大選的聲明，王鴻薇也呼籲無論聲明內容為何，國民黨一定要徵召韓進入初選。

韓國瑜國民黨民調總統大選

相關新聞

韓國瑜：此時無法參加現行制度的初選

2019-04-23 11:18

直播／選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

參選2020？韓國瑜表態 柯文哲：韓沉不住氣

2019-04-23 11:30

韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重　　

2019-04-23 11:26

政治權貴熱衷密室協商 韓國瑜：盼高層勿忘世上苦人多

2019-04-23 11:24

選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

影／韓國瑜參選總統？王金平：「兄弟登山各自努力」

2019-04-23 10:51

對韓國瑜參選…政大教授：期待不只是情緒性的口號

2019-04-23 10:12

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

韓國瑜參選會傷感情嗎？王金平說兄弟登山各自努力

2019-04-23 10:00

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47
看更多

熱門文章

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47

網紅實測「媽祖託夢郭台銘選總統？」 結果太玄了！

2019-04-22 12:39

北京怕郭台銘當選？唐湘龍：蔡英文連任，兩岸好解決

2019-04-22 14:47

館長改口：郭台銘選總統 我投不下去

2019-04-22 12:58

韓國瑜被逼參選2020？ 李佳芬：背後被放槍感覺很不好

2019-04-22 20:16

蔡英文非連任不可？ 陳水扁：直接徵召可能性高

2019-04-23 01:05

直播／選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

選不選2020？ 韓國瑜最快明發聲明

2019-04-22 13:27

11年來首出現多張王牌 李艷秋：國民黨在煩什麼？

2019-04-22 18:51

13萬派遣勞工有福了！勞動部出重手 雇主不得再簽這種合約

2019-04-22 20:21

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

韓國瑜、郭台銘誰強？比嗆比霸氣 為這5字公開較勁

2019-04-23 08:00

選不選總統？ 韓國瑜最快明表態 學者提5點勸進

2019-04-22 17:15

背後被開槍？ 親韓者：因黨高層挺郭參選逼韓表態

2019-04-22 21:11

影／環團告教部不做反核教育 小英怒：現在國民黨執政嗎

2019-04-22 21:57

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16

背後被開槍很不舒服？ 立委：赴美時感覺韓國瑜要選了

2019-04-22 23:42

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

【重磅快評】韓國瑜郭台銘須體認的課題：成功不必在我

2019-04-22 15:10

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

印尼8小時開完總統票 丁守中：人口僅1%的台北市呢？

2019-04-22 16:15

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06

郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00

韓國瑜：此時無法參加現行制度的初選

2019-04-23 11:18

選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

影／為挺韓國瑜表態 他的競選看板只見魚不見人

2019-04-22 11:58

【重磅快評】柯文哲籌建陸軍及逐鹿的打算

2019-04-22 18:38

外傳國民黨挺韓變卡韓 韓國瑜：勿用陰暗去猜想

2019-04-22 21:58

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

觀察站／蔡賴競爭已走向深水區

2019-04-23 00:05

全手機民調 綠黨：韓國瑜最獲支持 對比民調蔡勝賴

2019-04-22 12:10

打韓批郭拉民調 黃暐瀚：蔡總統會繼續罵不停、罵更兇

2019-04-22 11:41

媽祖託夢郭台銘讓她成箭靶 蔡淑君：理性討論空間消失

2019-04-22 14:48

影／韓國瑜被逼參選 李佳芬：背後被放槍感覺差

2019-04-22 23:10

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23

影／總統民調民眾挺韓勝郭7% 柯領先綠營、賴被蔡逆轉

2019-04-22 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top