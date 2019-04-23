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聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47聯合報 記者劉宛琳蔡孟妤謝梅芬王慧瑛／高雄報導

對於是否參選二○二○總統大選，高雄市長韓國瑜昨天表示，他知道外界很關心他是否參選...
對於是否參選二○二○總統大選，高雄市長韓國瑜昨天表示，他知道外界很關心他是否參選，最快今天就會發聲明說明。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜究竟選不選二○二○？韓國瑜昨天說，他知道外界一直很關心他是否參選，應該很負責任地說明自己的態度，最快今天就會發聲明。至於答案會讓韓粉滿意或失望？韓國瑜說，「聲明出來就知道了」。

「承擔對中華民國的責任」

市府知情人士表示，韓國瑜將發表的聲明有兩大重點：首先，韓國瑜會正面、勇敢承擔他對中華民國應該有的責任；第二，目前國民黨的初選制度對韓來說是為難他。

「改變台灣就能改變高雄」

韓國瑜認為，對一個剛選上高雄市長的人來說，根本不可能參加初選；但他聲明會帶到與高雄有關的議題，「能夠改變台灣，就能夠改變高雄」。

昨晚韓妻李佳芬被問到，很多韓粉說韓不選總統要燒黨證，她欲言又止，一度頻搖頭，接著說：「韓是個對人很磊落的人，很感慨啊！」再被問到是否要讓韓再任性（參選）一次，李佳芬嘆了口氣，再搖搖頭說：「人與人交往應該是真誠，背後被開槍的感覺很不舒服」。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨晚被問到韓不選總統韓粉要燒黨證，一向快人快語的她突然感...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨晚被問到韓不選總統韓粉要燒黨證，一向快人快語的她突然感慨說，背後被開槍的感覺很不舒服。 記者劉學聖／攝影
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媒體昨追問聲明內容與進度，韓國瑜說，他知道大家很關切，他正草擬聲明，過去這段時間很多人關心他二○二○總統大選動向，他認為要負責任的發表一個聲明，代表他的態度。

被問到是否會承擔重任？韓說，聲明會跟大家解釋清楚，發表聲明是一件很重大的事情，可說是字字推敲，到時候一定會清楚報告；內容主要有四個面向，除感謝海內外大家對他的關切，也會表達對國民黨總統初選的態度、對中華民國未來的擔憂與掛心，及高雄未來發展與蛻變需要什麼協助。他說，會盡快發表聲明，希望能在今天，但現在內部還有一些討論，不過周五一定會出來，「我們希望大多數的人都能滿意」。

對於民調領先，韓國瑜說，非常感謝各界關心，這趟去美國，前不久去新加坡、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門等，都可強烈感受到海外僑胞跟台商很關切二○二○的狀況和走向，「所以有些感情跟期待投射在韓國瑜身上，我可以強烈的感受到，也許反映在民意上」。

「希望支持者冷靜理性」

韓國瑜也向支持者喊話，希望所有支持者能夠冷靜理性，政治不適合過度激烈，對一個和諧的社會來說，也沒有正面幫助；「我們盡可能讓台灣社會和諧，大家冷靜下來，靜靜觀察整個台灣政治局勢走向」，拜託支持他的朋友，「能夠遵從、依照我所講愛與包容，千萬不要有過激的文字表述」。

韓國瑜李佳芬

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