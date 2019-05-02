士林雙屍案凶嫌不排除仍在日本 警：請日警協助

2019-05-02 13:08 中央社 台北2日電



台北市士林區下樹林街一處民宅公寓屋主蕭姓老夫妻，昨天早上被兒子發現陳屍家中報警，兩人有脖子有遭勒斃痕跡，檢警鎖定其伊拉克籍女婿涉案。本報系資料照／記者蔡翼謙攝影 分享 facebook 涉殺岳父母的伊拉克籍男子在台犯案後逃往日本。官警今說，不排除凶嫌仍在日本，當地聯絡官請日警協助，但因非國際刑警組織成員，恐難把凶嫌遣送回台，間接凸顯台灣外交困境。

伊拉克籍男子Alihammad Jomaah疑因小孩監護權，涉嫌4月30日在台北殺害岳父母後，隨即帶幼子入境日本。台北市警隔天獲報，掌握凶嫌伊拉克籍男子身分，發現人已離境。

涉嫌殺害岳父母的伊拉克男子ALIHAMMAD JOMAAH。 本報系資料照／記者蔡翼謙翻攝 分享 facebook 刑事局昨晚已透過國際刑警組織（INTERPOL）及駐日聯絡官通知日本警方協查，卻傳出伊籍男子自稱從日本出境，並回到伊拉克。承辦官警今天說，初步研判伊籍男子可能還在日本，尚未出境，且其幼子應該還在伊男手上。

刑事局指出，因與日本無簽署引渡條約，且無司法互助，又非國際刑警組織成員，僅仍透過平時與日本在打擊跨境犯罪上的互動，持續跟日警洽談，但因此案涉及人權等相關議題，若以台灣目前的國際外交處境，不排除追緝犯嫌可能會處處受限，但仍會全力協查。

刑事局表示，因涉嫌人為伊拉克籍，就算日警查獲到凶嫌，要能如期把人遣送回台受審難度頗高，建議可透過當事者家屬先向日警報案，再由駐日單位從旁協助。

台日警方曾合作查緝多起案件，近期案件則是在去年4月間，由刑事局宣布破獲的重大日籍經濟犯中澤祥基涉嫌侵占企業公款案。刑事局當時就是接獲日警通報，雙方合作後，順利緝獲嫌犯。

官警指出，台灣目前尚未是國際刑警組織成員，且未被邀請參加大會，但刑事局從未放棄，近年來持續和國外執法機關私下合作，成功破獲多起跨國犯罪；至於涉及雙屍案的伊籍男子研判仍在日本，目前僅能透過私下聯繫管道，委請日警協查。

全案起於台北市警消1日上午8時許獲報，指士林區下樹林街一處民宅有對夫妻身亡，初步研判夫妻疑遭人殺害，檢警調查後，發現死者的女婿伊拉克籍Alihammad Jomaah涉嫌。士林地檢署事後對AlihammadJomaah發出拘票和通緝令，並報請內政部移民署協助實施入出境管制，通緝時效到民國145年10月30日。