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士林雙屍案 士檢通緝伊拉克籍女婿

2019-05-01 22:29中央社 台北1日電

涉嫌殺害蕭姓老夫妻的伊拉克男子ALIHAMMAD JOMAAH照片曝光。聯合報系...
涉嫌殺害蕭姓老夫妻的伊拉克男子ALIHAMMAD JOMAAH照片曝光。聯合報系記者蔡翼謙／翻攝
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士林雙屍案，伊拉克籍男子Alihammad Jomaah涉嫌殺害岳父母後攜幼子離境。士林地檢署認為，Alihammad Jomaah嫌疑重大且已逃亡，為利緝捕人犯，今天下午已發布通緝

檢察官解剖被害人遺體直到晚間9時許才結束，並通知Alihammad Jomaah的妻子製作筆錄。

辦案人員透露，Alihammad Jomaah妻子表示，原與丈夫、小孩住在日本，因不堪丈夫暴力相待而搬回台灣，但丈夫屢屢就探視、監護小孩與她起爭執，未料竟來台犯案。

全案起於台北市消防局今天上午8時39分獲報，指士林區下樹林街一處民宅有對夫妻身亡，經查一對年約7旬夫妻明顯死亡，但無明顯外傷。男子在1樓浴室、女子在2樓房間被發現。

檢警調查，死者的外籍女婿Alihammad Jomaah涉嫌於4月30日凌晨勒斃岳父母，當天上午隨即帶著兒子搭機前往日本。

士林地檢署檢察官今天上午已針對Alihammad Jomaah發出拘票，並報請內政部移民署協助實施入出境管制，下午解剖被害人遺體，另對Alihammad Jomaah發布通緝，時效到民國145年10月30日。

此外，Alihammad Jomaah下午主動透過LINE與妻子視訊，自稱人在伊拉克首都巴格達，還讓兒子出現在視訊畫面裡，讓妻子確認兒子平安。但檢警表示，目前無法確知Alihammad Jomaah人在巴格達，將積極透過管道緝捕。

伊拉克巴格達通緝
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