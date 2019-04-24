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小姊弟命案 失聯父陳屍金山海邊

2019-04-24 00:22聯合報 記者游明煌賴郁薇林昭彰／新北報導

新北市小姊弟雙屍命案重要關係人、卅九歲吳姓生父案發後失聯第三日，於昨天傍晚被發現陳屍金山海邊；吳未留下隻字片語，子女是否是他殺害？動機為何？疑雲未解。

警方調查，卅九歲吳姓男子去年二月與卅六歲楊姓女子離婚，七歲兒子與吳同住、十歲女兒跟楊女；小姊弟倆隔周周末輪流夜宿爸爸、媽媽家團聚。

上周五，姊姊到父親家與父親及弟弟團聚，周日傍晚楊女聯絡不到吳，請吳父到吳家察看，赫見小姊弟陳屍床上，疑被人用棉被悶死。

員警查出，吳姓男子是小姊弟最後接觸過的關係人，也無直接證據證明是凶手，加上他與前妻感情回溫、近期又被升職、家裡沒有經濟壓力，警方和親友均猜不透有任何殺害子女的動機，只能積極尋人盼釐清案情。

新北泰山姊弟雙屍命案失聯的小姊弟生父吳姓男子，昨天被發現陳屍在金山海邊，讓雙屍案...
新北泰山姊弟雙屍命案失聯的小姊弟生父吳姓男子，昨天被發現陳屍在金山海邊，讓雙屍案疑雲未解。 記者游明煌／攝影
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不過專案小組查出，吳在上周六下午搭計程車直奔三芝區淺水灣，心事重重看海喝咖啡徘迴許久，入夜天冷甚至到超商購買風衣外套，令警方一度研判應該不會自殺，但包括林口、淡水、金山警分局動員人力搜尋海岸、防風林、廢棄建築、查訪旅館均無所獲。

昨天傍晚五時許，民眾在金山區中角沙灘附近礁石發現一具浮屍，家屬到場指認確定是吳姓男子；基隆地檢署初步研判是溺水死亡，仍待相驗釐清死因。

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命案金山

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