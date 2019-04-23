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吳男涉殺子女輕生遺體腫脹 家屬靠手錶確認身分

2019-04-23 23:48中央社 新北23日電

新北市泰山姊弟命案中失蹤的吳姓父親，今天傍晚被發現陳屍金山中角沙灘附近礁石上，經...
新北市泰山姊弟命案中失蹤的吳姓父親，今天傍晚被發現陳屍金山中角沙灘附近礁石上，經家屬到場指認無誤，晚間9點半過後遺體被運往新北市立殯儀館。聯合報記者游明煌／攝影
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新北市泰山區21日發生小姊弟兩童雙屍命案，涉殺害子女的吳男疑跳海輕生，遺體今晚在金山海邊被發現，由於屍體浮腫難辨，吳男父母只能透過屍體左手手錶等特徵確認身分。

新北市泰山區21日發生10歲吳姓姊姊和7歲的弟弟雙屍命案，不過，兩童的父親卻失聯，警方調查，認定吳男涉有重嫌，經過連日來搜尋，今天吳男的遺體在金山海邊被發現。

警方表示，吳男身上並無證件，穿著後來購買的外套，警方依照屍體的身形、衣著特徵，又經過指紋比對後確認吳男身分，吳母相當傷心難過，吳父及吳母則是依據屍體左手的手錶以及其他特徵，確認死者就是自己的兒子，後續的案件釐清，警方則會依檢方的指示進行。

經基隆地檢署檢察官現場勘察遺體完畢，遺體送往新北市立殯儀館存放，待金山分局完成報驗後再依法定程序辦理。

新北市泰山區21日發生的姊弟兩童雙屍命案，警方進一步調閱監視器，一路追查到吳男現身在淺水灣，今天下午5時23分有民眾在金山台2線38公里處發現一具浮屍，屍體已腫脹。

40歲的吳男，與前妻離婚後帶著7歲兒子同住，前妻則負責照顧10歲女兒，上週五女兒到吳男家同住，卻沒有按約定時間返家，家屬21日晚間到吳男家中察看，竟發現2童躺在床上已無生命跡象，吳男音訊全無。

林口警方事發後也持續調派警力到淺水灣海邊搜索，警方表示，吳男21日下午2時出現在淺水灣後，被拍到在濱海咖啡屋呆坐望海，甚至徘徊海邊，最後身影在當晚6時多出現在後厝活動中心。

警方表示，吳男屍體下午被發現時穿著黑外套，這與在濱海咖啡屋時穿白衣短褲的監視畫面不同，主要是在監視畫面中發現吳男21日傍晚到超商買機能性防風外套。

警方一度推論吳男領錢跑到三芝又把手機關機，再加上買外套防寒等動作，研判可能變裝躲藏，今天再動員多達20名員警找遍淺水灣的每個角落，就連附近空屋及商店都仔細尋找，林口分局副分局長許城銘也到三芝附近媽祖廟參拜，祈求早日找到吳男釐清案情。

就在發現吳男屍體後，警方的尋人的期待落空了，依警方連日調閱附近監視畫面都未再發現有出入岸邊的畫面，因此，警方推斷他應是當晚就已跳海輕生。

金山命案

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