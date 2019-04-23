泰山姊弟雙屍案父親遺體 卡消波塊全身腫脹

2019-04-23 22:11 中央社 新北23日電



新北市泰山區21日發生小姊弟兩童雙屍命案，涉重嫌的吳姓父親失聯，他的遺體今天晚間在金山海邊被發現，浮腫並卡在海岸邊消波塊，吳男父母趕至海邊確認死者是兒子無誤。

新北市泰山區21日發生兩童命案，年僅10歲的吳姓女童和7歲的弟弟被發現陳屍泰山明志路某公寓的床上，兩童父親卻失聯，警方鎖定吳男涉有重嫌。

警方進一步調閱監視器，一路追查到吳男現身在淺水灣，今天下午5時23分有民眾在金山台2線38公里處發現一具浮屍，屍體已腫脹，雖然身上並無證件，經過警方確認死者就是吳男。

吳男的父母獲知趕至現場指認，吳母相當傷心難過，吳父則是確認死者就是兒子，警方還採驗指紋將進行比對，最後，經基隆地檢署檢察官現場勘察吳男遺體完畢，遺體送往新北市立殯儀館存放。

40歲的吳男，與前妻離婚後帶著7歲兒子同住，前妻則負責照顧10歲女兒，上週五女兒到吳男家同住，卻沒有按約定時間返家，家屬21日晚間到吳男家中察看，竟發現2童躺在床上已無生命跡象，吳男則失蹤，音訊全無。

警方調閱監視器後發現，吳男曾騎機車到附近便利商店領了2萬元現金後返家，隨後到附近雜貨店買菸，當天吳男步行離開家中後就此失去蹤跡。

新北地檢署檢察官昨天會同法醫相驗姊弟倆的屍體，初步判定死亡原因為窒息，但姊弟倆頸部勒痕仍得進一步確認，是否有被下藥等仍須進一步釐清。

另外，新北地檢署在案發後已約談吳父周遭親友，並調閱通聯紀錄，希望能查出蛛絲馬跡，並預計本週解剖小姊弟遺體，並由法醫研究所檢驗兩童是否有被生前下藥，結果最快兩週後能得知。

林口警方事發後也持續調派警力到淺水灣海邊搜索，警方表示，吳男21日下午2時出現在淺水灣後，被拍到在濱海咖啡屋呆坐望海，甚至徘徊海邊，最後身影在當晚6時多出現在後厝活動中心，警方連日調閱附近監視畫面都未再發現有出入畫面；由於吳男最後一次身影是後厝活動中心，警方推斷他應是在現身的當晚就已跳海輕生。

另外，還有網路紅人今天也和警方一起找人，他稱友人昨天晚上夢到關聖帝君託夢，要他們往金山走，他今天下午立刻聯絡警方，沒過多久就在岸邊找到吳男卡在消波塊中的遺體。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )