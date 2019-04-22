泰山命案兩童父疑現身淺水灣 警搜海岸

2019-04-22 14:39 中央社 新北22日電



新北市泰山區昨晚傳兩童命案，父親吳姓男子涉有重嫌，警方今天公布吳男最後畫面供民眾協助指認，也因吳男昨天下午2時疑曾出現淺水灣，警方也派員前往搜索。

警方調查，新北市泰山區40歲吳姓男子，與前妻離婚後與7歲兒子同住，前妻則負責照顧10歲女兒，上週五女兒到吳男家同住，卻沒有按約定時間返家，家屬昨晚7時許到吳男家中察看，竟發現2童躺在床上已無生命跡象，吳男音訊全無。

警方今天公布吳男最後身影，希望民眾協助指認，也呼籲吳男迅速到案說明。