泰山兩童疑遭生父殺害 警憂凶嫌尋短急追人

2019-04-22 00:30 中央社 新北21日電



新北市泰山區今天晚間發生10歲、7歲姊弟疑遭殺害陳屍家中，警方懷疑是死者父親吳姓男子因工作壓力大，涉嫌先殺害子女後再意圖尋短，警方正全力搜尋吳男下落，以釐清案情。

新北警消今晚7時18分接獲通報，泰山明志路發生緊急救護案，警消到場發現10歲女童、7歲男童躺在床上，明顯死亡，兩人父親下落不明。

警方初步調查，死者陳屍的地點是父親40歲吳姓男子的住處，這對姊弟因父母離異，弟弟和父親住，姊姊和母親住，每週日則姊弟相聚並由父母輪流照顧。

警方表示，這週日輪到女兒回到父親處住，但依約定應於今天下午5時將女兒送回母親住處，但母親一直等不到人，又聯絡不上吳男，擔心可能有意外，於是通知姊弟倆的阿公前去查看。

阿公到場未發現吳男下落且門窗緊閉，只看到孫女、孫子躺在上下舖的床上，頭部都被棉被蓋住，一直呼喚都未見回應，後來發現已無氣息，趕緊打119求救。

警消到場發現姊弟兩人死亡多時，身體已僵硬，無明顯外傷，初步鑑識未發現燒炭及一氧化碳中毒等跡證，大門未被破壞，現場無打鬥痕跡，再加上死者家屬陳述吳男最近工作壓力大，警方懷疑吳男先殺害子女後再意圖尋短。

警方調查發現，吳男稍早騎機車出門，手機關機，正積極追查吳男下落，並報請相驗確定小姊弟死因。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )