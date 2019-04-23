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斯里蘭卡爆炸殘忍手法 排入自助早餐隊伍引爆

2019-04-23 00:44聯合報 編譯李京倫／綜合報導

斯里蘭卡可倫坡聖安東尼教堂附近一輛廂型車廿二日爆炸。 （美聯社）
斯里蘭卡可倫坡聖安東尼教堂附近一輛廂型車廿二日爆炸。 （美聯社）
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斯里蘭卡繼廿一日發生八起連環爆炸案後，廿二日又有一輛可疑廂型車在警方拆彈時爆炸，所幸未傳出傷亡。官方初步調查顯示，廿一日上午六起爆炸案，是由斯里蘭卡伊斯蘭基本教義派極端組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jamaath，ＮＴＪ）七名自殺炸彈客犯下，官方認為有國際恐怖組織相助。

斯里蘭卡連環爆炸做案手法殘酷，在案發地點之一的首都可倫坡五星級肉桂大飯店，一名自殺炸彈客先排在旅館自助式早餐的用餐隊伍中，然後才引爆綁在背上的爆裂物。

斯里蘭卡警方廿二日接獲報案說，廿一日被炸毀的可倫坡聖安東尼教堂附近，有一輛可疑廂型車從廿一日起一直停在當地。警方派員查看，發現車內有三枚炸彈，警方試圖拆彈時，突然爆炸，美聯社說，目前並未傳出傷亡。

斯里蘭卡警方隨即在現場蒐證。 （法新社）
斯里蘭卡警方隨即在現場蒐證。 （法新社）
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警方廿二日也在可倫坡最大公車站附近發現八十七個炸彈引爆器，其中十二個散落地面，七十五個被丟在附近垃圾堆。

斯里蘭卡廿一日上午發生六起連環爆炸案，午後發生兩起，斯里蘭卡官方鑑識專家維蓮賈說，分析犯案者屍塊可知，上午六起為自殺炸彈攻擊。

肉桂飯店經理說，自殺炸彈客前一晚以穆罕默德的名字登記入住，穆罕默德手拿一個餐盤，工作人員正要為他服務時，他在擠滿人的餐廳引爆炸彈，現場一片混亂，約廿人重傷緊急送醫。

斯里蘭卡總統辦公室廿二日宣布，國家從廿二日午夜進入緊急狀態，讓軍警有權逮捕並審訊嫌犯，無需取得法院命令。官方宣布從當晚八點到廿三日凌晨四點，全國宵禁。

廿一日的連環爆至少造成兩百九十人死亡，其中外國人卅九人，另有近五百人受傷。斯里蘭卡內閣發言人兼衛生部長塞納拉特尼說，外國情報機構從四日起多次警告斯里蘭卡，本土激進穆斯林團體將發動攻擊，但因政府功能失調，所以總理威克瑞米辛赫和內閣都不知道這項情資，直到爆炸案發生。

斯里蘭卡爆炸炸彈

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