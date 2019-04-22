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斯里蘭卡連環爆炸 丹麥首富波爾森痛失3子女

2019-04-22 20:48香港01 記者許懿安／報導

22日的斯里蘭卡聖塞巴斯提安教堂一片狼藉。路透
22日的斯里蘭卡聖塞巴斯提安教堂一片狼藉。路透
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丹麥首富波爾森（Anders Holch Povlsen）4名孩子中，有3人已確認死於斯里蘭卡的連環炸彈襲擊，惟暫是未確認他們的身份。

波爾森為丹麥綾致時裝公司（Bestseller）的行政總裁，亦是英國網上時裝零售商ASOS的最大股東。

波爾森其中一名女兒阿爾瑪（Alma Holch Povlsen）事發前一天在Instagram發布與姐弟妹在泳池旁的照片。丹麥傳媒稱，波爾森一家六口事發時正在當地旅遊。

綾致傳訊經理Jesper Stubkier接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，他的3名子女不幸死於是次襲擊。惟他以需要尊重他們一家的私隱為由，拒絕進一步評論。

波爾森為丹麥綾致時裝公司（Bestseller）的行政總裁，亦是英國網上時裝零售商ASOS的最大股東。

現年46歲的他，在《富比世》2019年億萬富豪榜中排名252位。他也是蘇格蘭最大地主，持有當地逾1%的土地。

延伸閱讀：

Beyoncé相似款？英網購ASOS出透視珠片裙　網民：700元買泡泡紙

【Fashion嘅嘢】英網購ASOS出透明紗褲　網民：着保鮮紙上身？

文章授權轉載自《香港01》

斯里蘭卡
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