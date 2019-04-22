斯里蘭卡復活節連8爆 外媒：兇手恐是極端宗教組織

2019-04-22 17:14 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



斯里蘭卡多間教堂及高檔飯店昨天發生爆炸。 法新社 分享 facebook

斯里蘭卡在復活節8連爆傷亡慘重，因其事發地點和時間，引眾人猜測目的與宗教有關，外媒認為，幕後黑手疑是極端恐怖主義組織的NTJ（National Thowheeth Jama'ath）。《紐時》專家安指出，NTJ目標並非起義，可能出自於極端的宗教理念，旨在把聖戰運動理念帶入斯里蘭卡，在社會上製造仇恨與恐懼；學者也據完整型恐攻計劃猜測，NTJ背後應該還有其他勢力。

爆炸事件針對基督教

根據《半島電視台》報導，日前傳出的斯里蘭卡連環爆炸案至今已有290死，約500多人受傷，該國如同過去爆發恐怖攻擊的應對模式，採取無限期全國宵禁，更封鎖臉書和WhatsApp等社交網路，防止導致進一步族群衝突的謠言傳播。

由於這次連環爆炸案的時間點適逢基督教的復活節，爆炸案地點也選在教堂和酒店，不免令人直觀猜測與宗教有關，特別是其中三次爆發就針對因復活節而上教堂的教徒，顯然部分的攻擊目標是針對該國150萬的基督徒。

《外交政策》報導，有消息來源指出，一名斯里蘭卡的高級官員早在11日就發出警告，聲稱極端恐怖組織NTJ將對教堂進行自殺式攻擊，儘管此消息尚未受到該報考證，但斯國總理維克勒馬辛赫已表示，會調查為何沒有提前防備，此舉增加消息來源的可信度，外媒多數也都認為，本次操刀爆炸案的就是NTJ組織。

恐怖組織另有外援？

雖然目前當局聲稱逮捕了24位嫌疑犯，全部都是該國當地人，但情報局評估本次一系列的爆炸案指出，如此縝密且精確的攻擊案（連環爆沒有多留反應時間）需要大量的資金與人力規劃，即便是習於採取自殺攻擊的NTJ應該也做不到，質疑幕後還有其他勢力涉入、煽動與援助。

據《紐約時報》報導，雖然過往斯里蘭卡因內戰，產生不少族群對立的議題，但《紐時》引用國際暴力極端主義研究的專家指出，本次爆炸案高機率是出自於狂熱宗教理念，她說：「NTJ目標並非對領導階級的民族式起義，而是將聖戰理念傳達到斯國，在社會中散播仇恨與恐懼。」

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