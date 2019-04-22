親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

才嗆總統府把髒手拿開 「政經」錄到一半被通知停播

亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

斯里蘭卡復活節連8爆 外媒：兇手恐是極端宗教組織

2019-04-22 17:14台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

斯里蘭卡多間教堂及高檔飯店昨天發生爆炸。 法新社
斯里蘭卡多間教堂及高檔飯店昨天發生爆炸。 法新社
分享

斯里蘭卡在復活節8連爆傷亡慘重，因其事發地點和時間，引眾人猜測目的與宗教有關，外媒認為，幕後黑手疑是極端恐怖主義組織的NTJ（National Thowheeth Jama'ath）。《紐時》專家安指出，NTJ目標並非起義，可能出自於極端的宗教理念，旨在把聖戰運動理念帶入斯里蘭卡，在社會上製造仇恨與恐懼；學者也據完整型恐攻計劃猜測，NTJ背後應該還有其他勢力。

爆炸事件針對基督教

根據《半島電視台》報導，日前傳出的斯里蘭卡連環爆炸案至今已有290死，約500多人受傷，該國如同過去爆發恐怖攻擊的應對模式，採取無限期全國宵禁，更封鎖臉書和WhatsApp等社交網路，防止導致進一步族群衝突的謠言傳播。

由於這次連環爆炸案的時間點適逢基督教的復活節，爆炸案地點也選在教堂和酒店，不免令人直觀猜測與宗教有關，特別是其中三次爆發就針對因復活節而上教堂的教徒，顯然部分的攻擊目標是針對該國150萬的基督徒。

《外交政策》報導，有消息來源指出，一名斯里蘭卡的高級官員早在11日就發出警告，聲稱極端恐怖組織NTJ將對教堂進行自殺式攻擊，儘管此消息尚未受到該報考證，但斯國總理維克勒馬辛赫已表示，會調查為何沒有提前防備，此舉增加消息來源的可信度，外媒多數也都認為，本次操刀爆炸案的就是NTJ組織。

恐怖組織另有外援？

雖然目前當局聲稱逮捕了24位嫌疑犯，全部都是該國當地人，但情報局評估本次一系列的爆炸案指出，如此縝密且精確的攻擊案（連環爆沒有多留反應時間）需要大量的資金與人力規劃，即便是習於採取自殺攻擊的NTJ應該也做不到，質疑幕後還有其他勢力涉入、煽動與援助。

據《紐約時報》報導，雖然過往斯里蘭卡因內戰，產生不少族群對立的議題，但《紐時》引用國際暴力極端主義研究的專家指出，本次爆炸案高機率是出自於狂熱宗教理念，她說：「NTJ目標並非對領導階級的民族式起義，而是將聖戰理念傳達到斯國，在社會中散播仇恨與恐懼。」

【更多精采內容，詳見

爆炸斯里蘭卡教堂
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

7炸彈客引爆斯里蘭卡 機場炸彈能毀滅方圓400公尺

2019-04-22 18:32

恐攻喚起內戰傷痛 斯里蘭卡人：上帝在哪兒？

2019-04-22 18:05

斯里蘭卡連環爆後情勢仍緊張 政府宣布新宵禁

2019-04-22 18:04

隨時有恐攻 美國調升斯里蘭卡旅遊警示

2019-04-22 15:42

斯里蘭卡連環爆情報單位失職 當局要查

2019-04-22 15:40

斯里蘭卡倖存者回憶爆炸前 疑與炸彈客擦肩而過

2019-04-22 15:14

教宗哀悼英國大主教「權力欲導致謀殺無辜者」

2019-04-22 14:56

斯里蘭卡宗教衝突升溫 去年就曾進入全國緊急狀態

2019-04-22 14:48

最後的早餐！電視名廚爆炸前與家人在飯店吃早餐

2019-04-22 14:47

到處是血！目擊者跑2飯店都遇襲

2019-04-22 14:06

藏身飯店！炸彈客吃自助早餐引爆

2019-04-22 14:06

斯里蘭卡連環爆 疑有外援

2019-04-22 14:03

連環爆炸近300死 看懂斯里蘭卡悲歌

2019-04-22 13:41

影／斯里蘭卡連環爆炸案 死亡人數飆升至290人

2019-04-22 13:28

斯里蘭卡爆炸：已知290死，機場發現第9枚炸彈

2019-04-22 12:13

斯里蘭卡爆炸早有預警信！專家：經縝密計畫疑有外援

2019-04-22 10:49

川普推特表慰問 誤稱斯里蘭卡連環爆有1.38億人喪生

2019-04-22 09:26

斯里蘭爆炸案 當局停止股市交易封鎖社群媒體

2019-04-22 09:09

在五星飯店自助早餐中排隊 自殺炸彈客引爆炸彈

2019-04-22 08:29

斯里蘭卡連環爆 總理宣布已逮捕8名涉案嫌犯

2019-04-22 01:28

斯里蘭卡教堂飯店連8爆 逾207死450傷

2019-04-22 00:46

譴責斯里蘭卡連環爆 英相：沒人需為自己的信仰而恐懼

2019-04-22 00:16

宗教衝突 釀斯里蘭卡血色復活節

2019-04-22 00:16

斯里蘭卡連環爆 警方：至少2起是自殺炸彈客攻擊

2019-04-21 22:58

斯里蘭卡連環爆炸 遇襲聖安多尼堂屬「國家級」

2019-04-21 22:24

復活節不平靜！斯里蘭卡連8爆 宗教緊張局勢恐再升溫

2019-04-21 22:14

斯里蘭卡連環爆炸 印度和巴基斯坦譴責

2019-04-21 21:52

斯里蘭卡連環爆是否涉及宗教組織 學者看法各異

2019-04-21 21:41

斯里蘭卡連環爆釀207死450傷 警方逮捕3嫌

2019-04-21 20:57

斯里蘭卡自殺炸彈8連爆！復活節慘案，至少207死

2019-04-21 20:55

斯里蘭卡連環驚爆 艾爾段最嚴厲譴責

2019-04-21 20:44

斯里蘭卡爆炸逾160死 各國領袖致哀譴責

2019-04-21 20:40

斯里蘭卡驚傳第8起爆炸案 3名警察殉職

2019-04-21 19:25

斯里蘭卡多起恐攻 毀教堂百餘人死亡

2019-04-21 18:34

一天連8爆！斯里蘭卡政府宣布宵禁 關社群媒體連結

2019-04-21 17:52

斯里蘭卡連環爆炸 外交部：1國人疏散時遭割傷

2019-04-21 17:12

第7起！斯里蘭卡首都附近飯店傳爆炸聲 2人死亡

2019-04-21 17:07
看更多

熱門文章

在五星飯店自助早餐中排隊 自殺炸彈客引爆炸彈

2019-04-22 08:29

股神巴菲特勉勵年輕人：現在不做這件事 到50歲會後悔

2019-04-21 22:54

身上流著惡魔之血？ 驗完DNA 他被女友放生

2019-04-22 10:20

斯里蘭卡連環爆釀207死450傷 警方逮捕3嫌

2019-04-21 20:57

斯里蘭卡連環爆 總理宣布已逮捕8名涉案嫌犯

2019-04-22 01:28

最後的早餐！電視名廚爆炸前與家人在飯店吃早餐

2019-04-22 14:47

日本高中生參加校外教學 竟挖出9000萬年前的暴龍化石

2019-04-22 16:17

烏克蘭總統大選出口民調：澤倫斯基壓倒性勝選

2019-04-22 03:40

波音787爆品管缺陷 員工終身拒搭

2019-04-22 00:16

價格墜落 拉美咖啡產業陷危機

2019-04-21 23:41

最富創意的杜蕾斯 異業結盟玩風流過頭慘砸招牌

2019-04-22 12:00

聖母院燒出貧富差距 巴黎黃背心抗議更烈

2019-04-22 00:16

夢幻客機製程挨批品管糟 波音困境恐雪上加霜

2019-04-21 21:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-22 07:35

人生如戲！烏克蘭諧星假戲真做 演總統後當選總統

2019-04-22 11:51

民主黨不排除彈劾川普！眾院高層：先查他是否妨礙司法

2019-04-21 23:29

投票時亮票挨罰！ 當選烏克蘭總統的諧星很搞笑

2019-04-22 09:28

特斯拉財報 盈轉虧

2019-04-21 23:39

斯里蘭卡爆炸增至290死 外國遊客首度成攻擊目標

2019-04-22 11:30

下輪經濟衰退…就在2021

2019-04-21 23:44

斯里蘭卡教堂飯店連8爆 逾207死450傷

2019-04-22 00:46

一帶一路峰會前夕 美國智庫看中國：財大就氣粗

2019-04-22 12:34

全球在位最久君王 英女王慶93歲生日

2019-04-21 21:17

越戰「橙劑」毒害40年 美清理最大熱點區

2019-04-22 00:16

斯里蘭卡爆炸早有預警信！專家：經縝密計畫疑有外援

2019-04-22 10:49

烏克蘭諧星當選總統 BBC：無知成為美德

2019-04-22 12:59

斯里蘭卡連環爆炸 遇襲聖安多尼堂屬「國家級」

2019-04-21 22:24

一家3口吃麥當勞 驚見2歲女兒「嘴嚼用過的保險套」

2019-04-22 17:36

美股拚新高 要看兩指標

2019-04-21 23:40

影／假戲成真！烏克蘭諧星 演總統當選真總統

2019-04-22 13:03

斯里蘭卡連環爆是否涉及宗教組織 學者看法各異

2019-04-21 21:41

東非動物大遷徙 CNN推薦一生值得看一次

2019-04-22 08:34

巴黎聖母院火災 燒出古蹟維護缺錢缺人問題

2019-04-21 22:07

斯里蘭卡驚傳第8起爆炸案 3名警察殉職

2019-04-21 19:25

辣妹伴娘床戰閨蜜老公影片外流 網酸：真是好閨密

2019-04-22 18:21

宗教衝突 釀斯里蘭卡血色復活節

2019-04-22 00:16

復活節不平靜！斯里蘭卡連8爆 宗教緊張局勢恐再升溫

2019-04-21 22:14

斯里蘭卡連環爆炸 印度和巴基斯坦譴責

2019-04-21 21:52

影／斯里蘭卡連環爆炸案 死亡人數飆升至290人

2019-04-22 13:28

烏克蘭總統決選壓倒性勝利 澤倫斯基誓重啟和談

2019-04-22 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top