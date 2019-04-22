教宗哀悼英國大主教「權力欲導致謀殺無辜者」

2019-04-22 14:56 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



教宗復活節譴責暴力恐襲。 美聯社 分享 facebook

教宗方濟各21日在復活節演說中譴責在斯里蘭卡造成逾200人死亡的恐怖攻擊，但在對基督徒死傷者及家族致哀前一天，奉勸基督徒少「炫富」，「罪很吸引人，它保證讓你輕易快速名利盡收，但會讓你陷入孤獨與死亡。」

他在聖彼得大教堂(St. Peters Basilica)禱告會後對8萬名群眾說，「我要向基督教群眾以及殘忍暴力的受害者表達誠摯的哀悼。他們在聚會禱告的時候，變成攻擊的目標。」

斯里蘭卡在復活節當天發生八起爆炸案，高級飯店和教堂死傷狼藉，炸彈客也在死亡行列。

20日下午復活節祈禱會上，教宗提到罪惡的吸引力：「罪在死亡群中找活人，找尋從過眼雲煙的物欲中實現人生意義的人。」

82歲教宗說，與其炫耀財富、職涯成就、驕傲與快感，「何不親近耶蘇，生命之光？」

正因為罪惡引人，教宗勸世人不要把希望埋葬了，「我們喪失天良，以為死亡比生命更強大。」「我們變得憤世嫉俗，負面看世間，悲觀沮喪。」

復活節的意義正是歡慶耶穌被處死在十字架上之後，克服死亡而復活，證明「希望」如生命般的無窮與偉大。

英國大主教威爾必(Justin Welby)在坎特伯里大教堂的祝詞，也談到耶穌復活的意義，「不義與迫害不會贏得最後的勝利，」「耶穌再起，說明他是他讓我們殘破的人生再度完整的導師。」

談到斯里蘭卡恐攻慘劇，威爾必說，「權力欲導致這樁謀殺無辜者的慘案」，「在這最神聖的日子造成絕對慘絕人寰的毀滅，無非就是想挑戰基督復活的事實。」

「如果我們認為黑暗居然能夠征服我們，我們只能選擇向死亡投降，耶穌選擇了抗拒黑暗，他真的創造了生命再生的奇蹟。」