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斯里蘭卡宗教衝突升溫 去年就曾進入全國緊急狀態

2019-04-22 14:48世界日報 編譯陳韋廷╱綜合報導

斯里蘭卡復活節連環爆，凸顯宗教衝突持續升溫。記者／魏碧洲攝影
斯里蘭卡復活節連環爆，凸顯宗教衝突持續升溫。記者／魏碧洲攝影
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斯里蘭卡在21日基督教復活節當天發生連環爆炸恐攻事件，暴徒選在這個日子作案，且主要攻擊目標是教堂，凸顯出這個南亞島國的宗教緊張局勢。

根據斯里蘭卡2012年人口普查資料，在該國約2200萬人口中，佛教徒占七成，一成三是印度教徒，一成是穆斯林，基督徒則占7%。

斯里蘭卡長久以來一直面臨族群和宗教衝突問題。島內多數族群僧伽羅人主要信奉佛教，少數族群塔米爾人則信奉印度教、伊斯蘭教和基督教，雙方一直不合。塔米爾激進分子為建立獨立國家，從1983年到2009年與政府軍長期進行血腥內戰，26年衝突估計造成7萬至8萬人喪生，至今仍給斯里蘭卡留下深深的創傷。

這場內戰最終由政府軍獲勝，叛軍「塔米爾之虎」(Tamil Tiger)被擊潰。內戰期間，塔米爾之虎常在首都可倫坡等地發動自殺炸彈攻擊，斯里蘭卡的中央銀行、大型購物中心、佛寺、飯店都曾遭他們破壞。

不過，BBC報導，內戰結束後，斯里蘭卡傳出的零星暴力事件幾乎都和宗教摩擦有關，而且多半是僧伽羅人佛教徒攻擊清真寺和穆斯林，2018年3月該國曾因這類衝突宣布進入緊急狀態。

斯里蘭卡一個基督教團體指出，當地基督徒也遭受歧視、威脅和暴力，這類案件去年共有86起，今年迄今也發生了26起。

美國國務院去年在一份關於斯里蘭卡人權的報告中指出，當地基督徒的活動曾被視為「未經授權的集會」，聚會場所遭施壓關閉，並稱激進的佛教僧侶經常試圖關閉基督徒與穆斯林的禮拜場所。

強硬佛教團體則指責穆斯林強迫人們改信伊斯蘭教，並破壞佛教聖地。另外，激進的穆斯林團體NTJ去年曾涉及破壞佛像事件，且有報導稱該組織曾策畫攻擊基督教堂。

連環爆炸案也凸顯出這個南亞島國的宗教緊張局勢。 美聯社
連環爆炸案也凸顯出這個南亞島國的宗教緊張局勢。 美聯社
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斯里蘭卡長久以來一直面臨族群和宗教衝突問題。 路透社
斯里蘭卡長久以來一直面臨族群和宗教衝突問題。 路透社
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斯里蘭卡佛教穆斯林
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