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斯里蘭卡連環爆 疑有外援

2019-04-22 14:03聯合晚報 編譯郭宣含／綜合報導

可倫坡的香格里拉飯店21日遭到炸彈攻擊。 歐新社
可倫坡的香格里拉飯店21日遭到炸彈攻擊。 歐新社
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斯里蘭卡21日基督教復活節連續發生八起炸彈案，警方更新死亡人數到至少290人，其中包括至少32名外國人，另有約500人受傷。政府計畫舉行安全會議評估威脅層級。

死亡增至290人

斯里蘭卡試圖從近年來亞洲最嚴重恐攻中恢復穩定，除了逮捕13名嫌犯，並請求國際協助調查是否有國際恐怖組織涉案。不過當局拒絕指認任何可能該為攻擊負責的團體。

斯里蘭卡在2009年結束僧伽羅佛教徒主導的政府與印度教塔米爾少數民族的30年內戰，但是21日復活節攻擊前所未見針對外國遊客，顯示該國暴力行動已經出現轉變。

可倫坡的肉桂大酒店21日遭到炸彈攻擊後，安全部隊守在大門口。 歐新社
可倫坡的肉桂大酒店21日遭到炸彈攻擊後，安全部隊守在大門口。 歐新社
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國際危機組織斯里蘭卡專家基南（Alan Keenan）表示：「塔米爾人和政府軍近30年的內戰中從未鎖定攻擊外國遊客，這點相當驚人。」

根據英國金融時報，基南表示，就算是過去內戰時期，斯里蘭卡也不曾有如此一致又多起的高死傷攻擊案件，他認為這不是斯里蘭卡的內部議題，背後動機可能牽涉全球大局。

許多斯里蘭卡人不解為何他們的國家會出現如此縝密又血腥的攻擊。

斯里蘭卡空軍發言人塞納為拉特納表示，可倫坡機場附近的主要幹道21日晚間發現一顆土製管狀炸彈，防爆專家已拆除完畢。

海峽時報報導，安全分析家認為當天攻擊的規模與複雜程度，不同於斯里蘭卡近期的暴力攻擊事件，可能經過精密計畫與訓練，不排除獲得外援。

根據海峽時報，新德里衝突管理研究所執行主任薩尼表示：「我們從未見過斯里蘭卡出現任何重大恐怖行動……激進化程度從未有重大進展。就連伊拉克和敘利亞的恐怖組織伊斯蘭國（IS）也只從斯里蘭卡徵召到小部分的人。」

薩尼指出，這樣的攻擊能力不會突然出現，需要共謀、訓練、組織和獲取物資，但是這類行動並不符合當前斯里蘭卡的可見趨勢。

斯里蘭卡尼甘布的聖塞巴斯提安教堂21日遭到炸彈攻擊，教堂內的耶穌像染血。 美聯社
斯里蘭卡尼甘布的聖塞巴斯提安教堂21日遭到炸彈攻擊，教堂內的耶穌像染血。 美聯社
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印度前南亞軍事情報專家哈里哈南表示，若是在地組織發動這次炸彈攻擊，他們可能獲得外來援助。他分析：「過去有一些問題但規模都不大，這次攻擊具高度組織化，而且經過一段時間的規畫。」

斯里蘭卡副檢察總長達薩納亞克11日曾發信給政府安全官員，警告知名天主教教堂可能遭自殺客攻擊。他在信中指出：「您應該指示所有人員高度注意這則通報，並且格外警戒與注意您管轄區內的關鍵人物與地點。」

該信引述海外情報人員的消息，認為激進穆斯林組織「National Thowheeth Jamaath」（NTJ）疑似籌畫多起攻擊。信中列出幾位特定組織成員的名字，這些人呼籲藉由殺害「不信教者」來傳播伊斯蘭教。

斯里蘭卡炸彈印度教伊斯蘭國佛教
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