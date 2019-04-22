斯里蘭卡教堂飯店連8爆 逾207死450傷

2019-04-22 00:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／綜合報導



斯里蘭卡可倫坡北郊的聖塞巴斯提安教堂廿一日遭炸彈攻擊，屋頂全毀，滿地殘骸。 （法新社） 分享 facebook

斯里蘭卡在廿一日基督教復活節當天發生八起連環爆炸案，四家飯店和三間教堂遭攻擊，造成至少兩百零七人喪生，包括數十名外國人。

斯里蘭卡宣布宵禁

斯里蘭卡政府宣布實施宵禁並關閉社群媒體與通訊軟體服務，並在機場實施最高警戒。

中華民國外交部表示，目前已知僅有一國人住宿遇襲的香格里拉飯店，疏散時因赤腳逃出而遭碎玻璃割傷，並無大礙。

法新社報導，這是斯里蘭卡十年前結束內戰以來最嚴重的暴力攻擊事件，總理威克瑞米辛赫譴責這些攻擊行動是懦夫行為，當局宣布全國實施宵禁，傍晚六時至隔天早上六時禁止外出。

第一波的六起攻擊都發生在首都可倫坡附近，三間正舉行復活節禮拜活動的聖安東尼、聖塞巴斯提安與錫安教堂幾乎同時遇襲，暴徒也同時襲擊可倫坡市內五星級的香格里拉大飯店、肉桂大酒店及金斯伯里飯店。

在六起爆炸案發生後數小時，可倫坡南郊代希瓦勒動物園附近一家旅館也發生爆炸，造成兩人喪生，隨後警方在可倫坡北郊搜查一處住宅時也發生爆炸，造成三人喪命。

三座遇襲教堂其中一座受損非常嚴重，屋頂幾乎全毀，瓦片和碎裂的木料散落地板，受傷的信徒倒臥血泊。

連環爆炸案動機不明，還沒有任何團體宣稱犯案。法新社說，斯里蘭卡警察首長賈雅桑達拉十天前曾對警界高層發出警訊，警告接獲情資顯示有激進穆斯林團體可能派自殺炸彈客計畫攻擊「重要教堂」。

自殺炸彈客犯兩案

警方消息人士與飯店人員指出，至少有兩起攻擊是自殺炸彈客犯下，警方正在調查其他爆炸案是否都是自殺炸彈攻擊。

攻擊造成至少兩百零七人喪生，四百五十多人受傷，並已逮捕七名嫌犯。警方稍早曾稱有卅五名外國人遇害，包括英國、荷蘭、美國、葡萄牙等國人士，中國大陸證實有一名大陸民眾喪生。