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譴責斯里蘭卡連環爆 英相：沒人需為自己的信仰而恐懼

2019-04-22 00:16聯合報 國際中心／綜合報導

斯里蘭卡首都可倫坡的香格里拉大飯店廿一日遭炸彈攻擊，案發後警方在現場勘驗。 （路...
斯里蘭卡首都可倫坡的香格里拉大飯店廿一日遭炸彈攻擊，案發後警方在現場勘驗。 （路透）
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斯里蘭卡廿一日發生連環爆炸案，造成超過兩百人死亡，各國領袖紛紛嚴詞譴責凶手，並向遇害者及其親友致哀。

爆炸案針對高檔旅館和當時正舉行復活節儀式的基督教堂，死者包含多名外籍人士，包括英國、荷蘭、美國、葡萄牙和中國大陸。

羅馬天主教教宗方濟各譴責這起「殘酷的暴力」。美國總統川普推文對這起「恐怖攻擊」的受害者表示哀悼，並說美國已準備好提供協助。

英國首相梅伊在推特上發文，除了稱爆炸攻擊「極度駭人」，並呼籲：「我們應該團結一致，確保沒有人需為奉行自己的信仰感到恐懼。」

荷蘭總理呂特推文指出：「值此復活節周日，斯里蘭卡卻傳來可怕的消息，旅館和教堂遭血腥攻擊。我向受害者及其家屬致上哀思。」

澳洲總理莫里森也稱此案為「恐怖攻擊」，表示願竭盡所能協助斯里蘭卡民眾。

紐西蘭上月才經歷造成五十人死亡的清真寺恐攻案，總理阿爾登表示：「紐西蘭譴責所有恐怖攻擊行為，且我們的決心在三月十五日國內發生恐攻事件後，益發堅定。在斯里蘭卡，人們在教堂和旅館內遭受攻擊。這令人震驚。紐西蘭拒絕任何形式的極端主義，且支持宗教自由和在安全的環境中敬拜的權利。」

耶路撒冷的天主教會也發布聲明表示：「我們與斯里蘭卡及其居民站在一起，無論其宗教或族裔背景為何。」

斯里蘭卡紐西蘭恐怖攻擊
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