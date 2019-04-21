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斯里蘭卡連環爆炸 遇襲聖安多尼堂屬「國家級」

2019-04-21 22:24香港01 記者陳博悟／報導

斯里蘭卡連環爆炸案中的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）屬「...
斯里蘭卡連環爆炸案中的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）屬「國家級」教堂，已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）行前曾到此地探訪。圖為軍方爆炸後在教堂前站崗。 路透
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斯里蘭卡周日（21日）多個城市發生連環爆炸，造成多人死傷。這次遇襲的城市中，包括首都科倫坡（Colombo）和有「小羅馬」之稱的西部城市尼甘布（Negombo）都是旅遊勝地。至於其中一間遇襲的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）更屬於「國家級」教堂，已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）行前曾到此地探訪。

位於科倫坡科奇克德（Kochchikade）的聖安多尼堂被視為國家級教堂，建於19世紀初為的荷蘭殖民時期。英國廣播公司（BBC）報道，一名熱心的牧師安東尼奧（Friar Antonio）被視為教堂的創建者。教堂修建的目的是為了紀念天主教聖人「帕多瓦的聖安多尼」（Sant'Antonio di Padova）。

當地的《觀察家報星期日刊》（Observer Sundy）報道指，教堂每日為約200名窮人提供食物。教宗若望保祿二世在生時，曾於1995年訪問斯里蘭卡並探訪該教堂，令它變得極受信徒重視。

另一個遇襲城市尼甘布位於斯里蘭卡西岸，是該國其中一座主要城市，憑藉陽光與海灘成為旅遊勝地。當地有富殖民色彩的建築物，例如荷蘭殖民時期的尼甘布堡（Negombo fort），以及葡萄牙殖民時期的羅馬天主教堂，為城市贏得「小羅馬」的稱譽。

延伸閱讀：

【斯里蘭卡連環爆炸】印媒：確認兩疑犯人身份

【斯里蘭卡連環襲擊】最少207死400人傷　教堂及酒店遭血洗

文章授權轉載自《香港01》

斯里蘭卡爆炸
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