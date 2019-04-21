斯里蘭卡多起恐攻 毀教堂百餘人死亡

2019-04-21 18:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



斯里蘭卡發生數起連環爆炸案，造成至少156人喪生。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

連環爆炸案造成逾156人喪生！斯里蘭卡21日發生8起爆炸案，共有3座教堂和3間旅館受到攻擊。當地警方表示，全國至少已有156人死亡，其中包括35名外籍人士，另有超過400人受傷。目前仍沒有組織承認犯罪，也讓當地緊張趨勢更升高。

根據《衛報》報導，一名警官指出，首都可倫坡共有3間旅館和1座教堂遭到襲擊，至少造成45人喪生；可倫坡北邊奈哥波地區的1座教堂遭到攻擊，造成67人死亡；東部的巴帝卡羅亞的1座教堂遭到攻擊，造成25人失去生命。

「這種懦夫般的行為令人憤怒，我希望大家在這危急時刻團結彼此。」斯里蘭卡總統席瑞塞納對爆炸案表示震驚，他強烈譴責爆炸案的發生，並宣布政府會儘速採取措施維持秩序，呼籲民眾保持冷靜。

根據《經濟時報》報導，許多國際領袖也陸續在社群媒體表態，譴責連環恐攻。英國首相梅伊譴責該行為，並表示與斯里蘭卡人民站在一起；印度總理莫迪也在推特上強烈譴責連環爆炸，他也呼籲外界在調查報告出爐前，不要作過多意測，以免引發不必要的恐慌。

由於連續幾起爆炸案發生在教堂，雖然目前沒有組織宣稱犯案，也讓外界懷疑背後犯案動機。《亞洲海峽報》報導，斯里蘭卡的基督徒佔該國人口百分之6，主要為泰米爾人與少數僧伽羅人組成，過往也有「泰米爾之虎」恐怖組織，與斯里蘭卡主要人種、信奉佛教的僧伽羅人長達30年衝突。

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