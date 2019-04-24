及早建立IP知識 運動員保護自己的權利

2019-04-24 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



因應彭政閔季後退休，經紀公司為他設計專屬LOGO也登記商標，但IP擁有權卻不在他本人手上，若未來更換經紀公司，可能會衍生爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

運動經濟正夯，國內運動員如何透過如何透過個人品牌、商標以創造更大價值？專利師建議，若能及早建立智慧財產權（IP，Intellectual Property）方面的知識，「尊重別人權利、保護自己權利」，也能替自己創造收益。

儘管IP與一般大眾的生活息息相關，但國內對於IP的概念較為薄弱，多數運動員不懂得利用IP為自己增加收入，中華民國專利師公會秘書長簡秀如指出，運動員如能設計個人logo，或以如林書豪的「Linsanity」、「籃球大帝」喬丹的「Air Jordan」等姓名組合、暱稱申請成專屬商標，最容易創造個人收益。

只是註冊商標、專利權等，都需要向主管機關申請，除了事前的設計費外，還需負擔申請權利的政府規費，以及法律服務等費用，當取得權利之後，每年還需繳交權利維護的費用，對於名氣還不大、沒有經紀人或資金不足的選手來說，可能因此放棄申請商標權。

簡秀如表示，若直接使用個人商標但未註冊商標權，透過商標與消費者心中的連結，在法律上還有一定程度的保護，但比起直接有註冊的商標保護，效力還是弱一些，也可能衍生一些問題。

另一方面，選手與球團、贊助商之間的合約，對於商標權的歸屬、盈餘分配，若選手有智慧財產權意識，能在簽約時納入考量，避免後續爭議，並且保護自己的權利。

簡秀如表示，一般來說，球團在合約的權利安排，通常是對自己有利，或是有些球團也沒想到這些問題，包括誰付錢申請權利、怎麼分配盈餘及歸屬權屬誰等，等到選手成名後，就會產生問題。

一旦出現問題，選手甚至一般大眾都能透過專利師公會，尋求律師、專利師的諮詢管道，不過簡秀如也說，「不要等到爭議發生時才找人，要即早建立智慧財產權方面的知識，尊重別人權利，也保護自己的權利。」

她指出，選手從辦活動、簽約、推廣個人品牌等，都可以先找律師、專利師協助，律師、專利師會評估狀況並給予妥善建議，選手推出logo時也要先確認是不是原創，與所屬球團簽約時，若未來想發展自己的IP，也要先報備，並商討未來如何分享利潤條件等。

另外，包括申請權利的核准率、需要到哪些國家註冊、費用成本等，以及日後手上權利要運用時如何評估、談判等，都可以透過律師及專利師協助。