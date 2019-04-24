親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

運動筆記終於成為真夸父夸父大滿貫-最終之戰之是否還會風雲再起?
健行筆記【新北三芝】微醺春風．春遊小觀音山車道走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇
NBA精彩演出- Damian Lillard 單場10記三分彈 (4月24日)精彩演出- Russell Westbrook 大三元 (4月24日)

及早建立IP知識 運動員保護自己的權利

2019-04-24 14:31聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

因應彭政閔季後退休，經紀公司為他設計專屬LOGO也登記商標，但IP擁有權卻不在他...
因應彭政閔季後退休，經紀公司為他設計專屬LOGO也登記商標，但IP擁有權卻不在他本人手上，若未來更換經紀公司，可能會衍生爭議。 圖／聯合報系資料照片
分享

運動經濟正夯，國內運動員如何透過如何透過個人品牌、商標以創造更大價值？專利師建議，若能及早建立智慧財產權（IP，Intellectual Property）方面的知識，「尊重別人權利、保護自己權利」，也能替自己創造收益。

儘管IP與一般大眾的生活息息相關，但國內對於IP的概念較為薄弱，多數運動員不懂得利用IP為自己增加收入，中華民國專利師公會秘書長簡秀如指出，運動員如能設計個人logo，或以如林書豪的「Linsanity」、「籃球大帝」喬丹的「Air Jordan」等姓名組合、暱稱申請成專屬商標，最容易創造個人收益。

只是註冊商標、專利權等，都需要向主管機關申請，除了事前的設計費外，還需負擔申請權利的政府規費，以及法律服務等費用，當取得權利之後，每年還需繳交權利維護的費用，對於名氣還不大、沒有經紀人或資金不足的選手來說，可能因此放棄申請商標權。

簡秀如表示，若直接使用個人商標但未註冊商標權，透過商標與消費者心中的連結，在法律上還有一定程度的保護，但比起直接有註冊的商標保護，效力還是弱一些，也可能衍生一些問題。

另一方面，選手與球團、贊助商之間的合約，對於商標權的歸屬、盈餘分配，若選手有智慧財產權意識，能在簽約時納入考量，避免後續爭議，並且保護自己的權利。

簡秀如表示，一般來說，球團在合約的權利安排，通常是對自己有利，或是有些球團也沒想到這些問題，包括誰付錢申請權利、怎麼分配盈餘及歸屬權屬誰等，等到選手成名後，就會產生問題。

一旦出現問題，選手甚至一般大眾都能透過專利師公會，尋求律師、專利師的諮詢管道，不過簡秀如也說，「不要等到爭議發生時才找人，要即早建立智慧財產權方面的知識，尊重別人權利，也保護自己的權利。」

她指出，選手從辦活動、簽約、推廣個人品牌等，都可以先找律師、專利師協助，律師、專利師會評估狀況並給予妥善建議，選手推出logo時也要先確認是不是原創，與所屬球團簽約時，若未來想發展自己的IP，也要先報備，並商討未來如何分享利潤條件等。

另外，包括申請權利的核准率、需要到哪些國家註冊、費用成本等，以及日後手上權利要運用時如何評估、談判等，都可以透過律師及專利師協助。

喬丹林書豪

相關新聞

保障生涯價值 先有個人IP

2019-04-24 00:10

智財權與運動 專題報導

2019-04-21 19:59

讓運動精神具象化 張嘉哲創「真男人」商標

2019-04-24 10:39

中職智財權規範模糊 選手創造個人價值仍有長路

2019-04-23 11:28

選手形象做連結 運動員不該只是「人形立牌」

2019-04-23 11:26

將形象與商機連結 申請IP助選手延續價值

2019-04-23 10:58

活用商標！兩字CT值千金

2019-04-23 00:33

處處是商機 職棒經營讓隊徽變潮牌

2019-04-22 11:08

棒協開發CT商標 每逢國際賽出現購買潮

2019-04-22 11:08

潮流結合體育 寶島夢想家周邊產值狂升

2019-04-22 11:08

智慧財產權與體育／周思齊 「甩」出商標化典範

2019-04-22 00:37

不只「賣名氣」 運動員價值藏在IP裡

2019-04-21 12:17

靠舉重翻轉人生 郭婞淳應援T卻沒申請運動IP

2019-04-21 11:20

個人品牌結合公益 周思齊「甩」成運動IP商標

2019-04-21 11:06
看更多

熱門文章

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 08:44

NBA／76人大破籃網晉級 賽末衝突4人遭驅逐

2019-04-24 11:03

日職／王柏融再扛5棒4支0 火腿1：4不敵樂天

2019-04-23 19:54

NBA／里拉德超大號三分絕殺 飆50分淘汰雷霆

2019-04-24 13:40

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

NBA／得分表現追平馬龍 米契爾：還有3戰要拚

2019-04-23 16:25

NBA／雷納德、席亞康聯手出擊 暴龍淘汰魔術

2019-04-24 10:01

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

0號控衛對決 拓荒者攻守系統撕裂雷霆

2019-04-23 17:20

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07

MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54

NBA／揮別遭橫掃陰霾 里拉德：專注該做的事情

2019-04-24 11:00

NBA／里拉德半場轟34分 創隊史季後賽紀錄

2019-04-24 12:02

MLB／林子偉首支長打出爐 紅襪雙重戰一日兩敗

2019-04-24 11:24

舉重／亞錦賽抓舉先摘金 郭婞淳再改寫世界紀錄

2019-04-23 17:50

NBA／攻守全面壓制馬刺 金塊主場大勝先聽牌

2019-04-24 12:46

NBA／威廉斯、泰隆魯之後 基德面試湖人帥位

2019-04-24 10:25

NBA／太陽戰績西區墊底 總教練正式被解雇

2019-04-23 18:19

NBA／活塞首輪遭橫掃 來年仍大有可為

2019-04-23 18:44

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

NBA／火箭橫掃失敗 米契爾：還不想打包回家

2019-04-24 00:03

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

日職／王柏融22安12分打點 都是新洋砲最猛

2019-04-24 12:20

日職／看好王柏融打擊率 呂明賜：沒安打別擔心

2019-04-23 15:35

日職／王柏融對左投傷腦筋 打擊率只有1成58

2019-04-23 20:13

日職／開賽連續解決樂天15人 杉浦稔大竟被換掉

2019-04-23 18:47

全中運羽球／金牌戰派奇兵 大同寫高女3連霸

2019-04-23 22:10

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

中職／超強三洋投不夠 悍將再找3A級投手測試

2019-04-23 15:25

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-24 13:04

中職／臨時遞補 高國輝升一軍趕車中

2019-04-23 17:40

MLB／大谷打擊練習15轟 天使教頭：復原85%

2019-04-23 16:30

SBL／槍響前爆衝突 富邦輕取裕隆系列賽領先

2019-04-23 20:42

日職／陽岱鋼代打安打 巨人4連勝穩住龍頭

2019-04-23 20:29

NBA／前湖人主帥華頓爆醜聞 遭控性侵女記者

2019-04-23 10:22

NBA／里拉德飆50分絕殺雷霆 連創多項紀錄

2019-04-24 14:29

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-24 10:42

全中運羽球／相隔27年 英明國中為地主留金牌

2019-04-23 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top