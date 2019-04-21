中央連釋利多…農漁子女獎助學金 加碼3成

行政院長蘇貞昌宣布，農漁子女獎助學金增加三成，刪除原本成績規定；圖為高中上課示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府連釋利多。行政院長蘇貞昌昨天表示，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，也刪除原本的成績規定，「讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材，這是政府能幫忙的地方」。

產業節能方案

補助上限千萬 為期兩年

經濟部次長曾文生前晚率團參訪工廠時表示，經濟部將在五月底公告「系統性節能補助方案」，鎖定紡織、水泥、金屬製造等耗能傳統產業以及服務業，協助業者改善空調、傳動及加熱系統等，進行系統性節電，初步規畫每家業者補助上限一千萬元；補助方案將為期兩年，補助經費共兩億元。

計程車舊換新

最高補助35萬 下月上路

蔡英文總統承諾的計程車汰舊換新補助目標下月上路，車齡八年以上的計程車最高補助可達35萬元。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

此外，今年二月蔡總統允諾補助車齡八年以上計程車汰舊換新，買新燃油車補助十五萬元、油電混合車補助廿五萬元、電動車補助卅五萬元，預計最快五月申請。交通部統計，目前全台計程車近九萬輛，車齡八年以上約三萬一千兩百輛，占總數三成多，補助擬採兩階段，先發七成補助款，半年後確定駕駛沒重大違規、上滿教育訓練課程，才發剩下的三成餘款，確保提升服務品質。

目前農漁子女獎助學金，公立高中職每學期三千元、私立高中職五千元、公立大專院校五千元、私立大專院校一萬元，調整之後，公立高中職每學期四千元、私立高中職六千五百元、公立大專院校六千五百元、私立大專院校一萬三千元。這項調整，從一○七學年第二學期開始，亦即本學期即可適用。

農委會統計，去年領取農漁子女獎助學金的學生，兩學期共九萬五千人次，請領總金額為九億元。由於仍有排富條款及操行成績等條件，預估新增人數不會超過一成，每年多一萬人次請領，也就是每學期多五千人受惠，一年預算增加近三億元。

根據「農漁民子女就學獎助學金申請作業要點」，參加農民健康保險的被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員的漁民，符合條件者得申請獎助學金。但該要點限制，學生的父母最近一年度綜合所得總額須未超過一百十四萬元，且未領取政府學雜費減免優待補助。

目前申請要件還包括學生前一學期學業成績平均七十分以上，德行成績乙等或七十分以上。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這次刪除學業成績的規定，但仍要提供德行成績。

蘇貞昌昨天一早就透過臉書及LINE群組宣布這項新政策。他強調，自己來自農業大縣屏東、當過屏東縣長，深知農家子弟就學的困難，「解習題不難，難解的往往是經濟困難」，「我覺得，政府就是應該要替上進的農家子弟排除萬難」。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭說，本學期申請四月一日已截止，審核通過就可適用新制；原本因學業未達標而未申請的人，農委會將公告新的申請時間，讓他們補申請。