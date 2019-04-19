北市54棟黃單列管建物 改善牛步

2019-04-19 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



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地牛翻身，台北市兩棟大樓傳出傾斜，老屋重建議題又掀上檯面。據統計，歷經九二一、三三一地震後，台北市黃單列管建物多達五十四棟，周邊住戶深感恐懼，不過礙於內政部民國九十一年函釋，北市府遲遲無法對五十四棟「不定時炸彈」開罰。

台北市建管處坦言，內政部函釋提到，所有權人應維護建物的構造、設備安全，但地震等天然災害造成建物損壞時，不適合依「建築法」第九十一條處罰，讓市府難有強硬作為，但會持續輔導住戶補強、重建。