2棟大樓傾斜 418強震 震出北市黃單建物

花蓮地震，台北最大震度五級，北市長安東路二段的金林大廈被震到往祥寧商業大樓傾斜，搖晃卅秒，大樓內上班族驚慌躲在桌下，警消撤離一百人，幸無人傷亡。

另外，九二一地震後傾斜倚靠在隔壁棟建物的信義路四段「富貴角大樓」傾斜向超群大廈，但建管處派員鑑定評估後認為結構無疑慮。住戶不滿表示黃單列管建物存在超過十年，大家每天活在驚恐中。

在祥寧商業大樓三樓上班的許姓男子說，地震不久大樓管理員就廣播疏散，他馬上跟同事走樓梯下樓，看見警方拉起封鎖線，隨後看新聞才知道隔壁大樓撞到自己這棟，很擔心大樓結構不穩，無法繼續上班。

受花蓮強震影響，台北市長安東路二段金林大樓（左）往隔壁大樓傾斜，經土木技師勘查後，判定暫無安全疑慮，解除封鎖。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

在祥寧對面用餐的韓姓女子說，地震來時餐廳有客人不斷尖叫，不久後看見對面大樓民眾紛紛跑出來，「好像在逃難」。附近住戶表示，本來在家辦公，突然左右搖晃，晃到得要扶住桌子，搖了十多秒驚覺情況不對，馬上拿著重要隨身物品往外衝。

消防局出動多輛消防車戒備，怕有傷亡民眾，警方也將長安東路、松江路口至長安東路、伊通街口封路，隨後將大樓一百位住戶、上班人士疏散到附近伊通公園，並清空圍觀民眾。

內政部長徐國勇及台北市建管處、技師公會等單位趕赴現場勘驗，經二個多小時勘查，相關人員確認大樓結構安全無虞。下午近四時，被疏散民眾返回大樓，長安東路二段也恢復通車。

台灣省土木技師公會理事長張錦峯說，查看建管處提供一○四年空照圖，金林大廈當時就有傾斜狀況，只距祥寧五公分，昨天強震後只剩一、兩公分距離。金林有九層樓，祥寧有十二層樓，兩大樓高度不一，搖擺幅度有落差，且相距過窄，碰撞空間不足，兩大樓碰撞後外牆磁磚碎裂，不過一樓、屋頂無明顯裂痕，沒有危險，大樓住戶可回去。