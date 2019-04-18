花蓮地震北市大樓傾斜 居民心有餘悸

2019-04-18 22:16 中央社 台北18日電



花蓮今天發生規模6.1地震，台北市震度4級。北市長安東路二段一棟大樓傾斜，大樓內上班族表示，地震時聽到撞擊聲、玻璃碎裂聲；疏散後，才知道大樓歪了，嚇一大跳。

花蓮在下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，地震深度18.8公里，震央位在花蓮縣政府西北方10.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，最大震度花蓮縣7級，台北市震度4級。

位於台北市長安東路二段的金林大樓，地震後被發現向右傾斜，靠向隔壁的祥寧大樓。警消獲報後立即到現場圍起封鎖線、管制交通，將100多位民眾疏散到附近的伊通公園。

一位在大樓上班的民眾表示，地震後聽到玻璃碎裂的聲音，有同事說外面很多人拿手機拍這棟大樓，覺得很奇怪；下樓買午餐時，才發現（大樓）已經歪掉了。

另一名上班族指出，地震正在搖的時候，聽到「咚」的一聲，原本以為是什麼東西掉下來，後來才知道可能是大樓撞擊的聲音。

當時正在午休的職員表示，手機先警報有地震，原本沒有感覺，但瞬間晃地很大力，還有不少玻璃破碎，往窗戶外一看，很多磁磚掉落，覺得可能有撞擊的狀況，等到被疏散下樓至對面一看，才知道大樓傾斜。

隔壁棟祥寧大樓的吳姓主委說，每次地震搖動大一點都會產生撞擊，大樓內公司的職員都「哇哇叫」，躲到桌子底下。

台北市建管處、專業公會在事發後到場鑑定，確認大樓結構安全無虞，相關住戶已於下午3時30分陸續返家；由於大樓磁磚脫落有影響行人安全之虞，轄區警方已拉起警戒線，由建管處列管將於一周內完成修復。