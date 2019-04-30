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三星施壓 iFixit從官網撤下Galaxy Fold拆解報告

2019-04-30 17:37T客邦

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先前Samsung Galaxy Fold評測機大規模出現故障引起熱烈討論，導致原本預定在本週要開售的計畫宣告延遲，Samsung也將出借給媒體的Galaxy Fold評測機全面回收。後來，拆機網站iFixit透過私人管道獲得了一款Galaxy Fold並且進行拆解，並且說了些可能造成損壞的原因。現在，這篇報告在Samsung的要求下而從網站下架了。

一般來說，iFixit所進行的拆機使用的產品都是來自他們自己購買的機器，所以就只要是他們上架的影片、報告，就算是產品官方其實也沒有權力要求他們將報告下架，因為廠商沒有立場去規定消費者怎麼樣對待自己買來的產品，因此，iFixit 這篇文章的下架就顯得有點特別。

根據iFixit發表的聲明表示，由於這款產品是來自於他們私人的合作管道提供的，雖然iFixit並沒有義務要把這篇文章下架，但是因為三星向他們的合作管道施壓，基於他們對於合作管道的尊重以及理解他們的壓力，因此他們決定暫時將這篇拆解文章下架，等到Galaxy Fold未來開賣之後才會重新上架。

不過，iFixit雖然下架了這篇拆解報告，但是先前他們還發表了一篇文章指出 Galaxy Fold 拆解之後發現的許多問題，以及這些問題可能造成 Galaxy Fold 故障的原因。他們表示這篇文章則不會下架。

他們表示，他們很高興自己能夠拆解這一款帶有雄心的產品，也看到三星的工程師所面臨要挑戰的許多問題，也許是目前業界手機工程師遇到最複雜的問題。他們期待看到三星未來怎麼樣迎接這些挑戰，用什麼方式將他們所見到的問題一一克服。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy Fold三星SamsungiFixit

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