三星摺疊機上市喊卡 專家評Galaxy Fold根本吃力不討好

2019-04-23 20:44 聯合新聞網 綜合報導



三星公司的摺疊螢幕手機Galaxy Fold。 圖／美聯社 分享 facebook

三星原預計在23、24日於香港與上海舉行Galaxy Fold的發表會，作為三星的首款摺疊機，在上市前就引起高度討論，然而卻在開賣前夕因為螢幕問題，緊急宣布延期。《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）認為，摺疊機並非是作為盈利目的而生產的機型，而是三星用來展示品牌的技術能力，但不幸的是，Galaxy Fold屢屢傳出使用問題，無疑是在宣傳上大打折扣。

三星雖然經歷了Galaxy Note 7的爆炸風波，但消費者還是相當信任三星，願意嘗試三星推出的其他機種，然而關鍵是，一樣的問題不能重覆發生。高燦鳴認為，三星絕對有能力可以做出軟硬體都相當優秀的手機，要是這次再出包，不只是消費者單單對摺疊機失去信心這麼簡單，有可能是對整個三星手機都不再信任，而這個代價是相當沉重的。

高燦鳴指出，雖然手機業務佔三星電子總體35.7%的營收，但獲利卻只有17.3%的佔額；相較之下，半導體晶片的營收比手機微微遜色約4%，卻能提供75.7%的獲利。尤其三星擁有的內部供應鏈，是與其他公司競爭的最大優勢，只要妥善利用這一點，三星可以更好地專注於穩定產品的品質，不需要通過未經測試的創新技術來取勝。

以三星最大的競爭對手蘋果來說，就是貫徹了此一戰略方針。在所有手機大廠推陳出新、展示各種新技術時，蘋果並不著急，他們只會在有把握絕不出包的階段，才推出如人臉辨識等功能。除了其專屬的iOS系統外，透過提供可靠的產品，讓消費者在購買時是安心的。

隨著智慧型手機市場慢慢不再有驚人銷售奇蹟，雖然三星嘗試突破以往的手機規格是吸引人的，但高燦鳴認為，大多數消費者還是希望新手機可以穩健就好，那種令人興奮的產品反倒是其次了。