螢幕問題頻傳 三星延後發行Galaxy Fold摺疊機

2019-04-23 09:50 中央社 舊金山22日綜合外電報導



在數名評論者發現Galaxy Fold摺疊螢幕手機問題百出後，三星電子公司今天證實將延後這款手機上市日期。目前還不清楚延多久，但整起事件已重挫這間全球最大手機製造商名譽。

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）表示，實測者上週陸續在推特評論Galaxy Fold所出現的各種狀況，但截至本月19日，三星仍未掌握到Galaxy Fold螢幕缺陷的根本原因。

路透社報導，與三星有直接聯繫的穆黑德說，三星在Galaxy Fold原先排定的4月26日上市日期之前，把50支這款一支要價1980美元（約新台幣6萬1106元）的手機發送給美國記者、分析師與部落客進行實測操作。

目前還不清楚有多少手機有缺陷。根據實測者推文，4名記者和一名YouTube網紅收到的手機有問題。

三星發言人今天表示：「為了全面評估試用反饋並展開進一步內部測試，我們決定延後推出Galaxy Fold，並計劃在未來幾週宣布上市日期。」

三星也延後原定本週在香港和上海舉行的GalaxyFold媒體發布會。

三星沒有說明Galaxy Fold將延後多久上市，或Galaxy Fold生產工作是否完全停擺，但分析師表示，比起三星2016年發生的Galaxy Note 7大規模召回和停產，延後Galaxy Fold上市造成的問題比較小。

穆黑德說：「這對三星商譽來說肯定是一大污點，但他們透過這個產品創造了全新的摺疊式類別，因此不會造成多大財務衝擊，市占率也不會有什麼損失。」穆黑德又說，他拿到的Galaxy Fold測試版沒有問題。

在Galaxy Fold預計上市之前，三星沒有獲得滿堂彩，反而是有少數科技記者回報手機出現破裂、隆起與畫面閃爍等問題。

三星表示，初步調查顯示，這個問題可能與轉軸暴露部分受到撞擊有關。三星表示，也有若干案例是手機內部的物質會影響顯示性能。

馬基特公司（IHS Markit）分析家韋恩林（WayneLam）預測，這個問題可能將在一個月內解決。

他說：「我們都知道三星擁有可以解決問題的技術，這可能是量產問題，且故障案例只占整體少數，百分比僅達個位數。」